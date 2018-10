Ook in Eemnes moeten de kinderen opeens lopend naar de buitenschoolse opvang

Het rijverbod voor de Stint zorgt voor problemen in de buitenschoolse opvang: kinderen moeten lopen of in een auto. ‘Eigenlijk zou ik willen dat we massaal met die dingen zouden blijven rijden’.

De Stint van Kinderdagverblijf de Belhamel uit Eemnes gaat voorlopig achter slot en grendel nadat minister Nieuwenhuizen (Infrastructuur) het voertuig verbood. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Daar komen ze vanaf het schoolplein van de Mariaschool in Eemnes. Twaalf kinderen met blauwe hesjes en rugzakken die te groot lijken voor hun iele ruggen, twaalf kinderen die vorige week nog met Stints werden opgehaald.

En nu moeten ze dus wandelen, in rijen van twee met een medewerker vooraan en directeur Inge van Mondfrans achteraan. Op naar de buitenschoolse opvang van De Belhamels.

Kinderen van Kinderdagverblijf de Belhamel lopen door Eemnes omdat de Stint niet mag worden gebruikt. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Juf Inge’, zegt een jongetje. ‘Je mag er niet meer mee rijden. Er gebeuren alleen maar ongelukken mee.’

Van Mondfrans probeert een beetje te sussen. ‘We willen eerst weten wat er gebeurd is, voordat we er weer mee gaan rijden.’

Een meisje stelt nieuwsgierig vragen. ‘Reed die trein echt zo hard?’

Schijterig

Ja, het is even behelpen in de kinderopvang sinds het ongeluk met de Stint op de spoorwegovergang in Oss. Maandag vaardigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat een rijverbod voor de elektrische bolderkarren uit. Talloze ondernemers in de kinderopvang moesten kinderen op een andere manier gaan vervoeren.

Van Mondfrans kijkt met gemengde gevoelens naar het besluit. Moeten ze zich er wel in schikken? Was er wel deugdelijk onderzoek gedaan? ‘Eigenlijk zou ik willen dat we massaal met die dingen zouden blijven rijden’, zegt ze. ‘Maar daar is Nederland te schijterig voor.’

Want het was fijn werken met die dingen. Sinds dit voorjaar hebben ze er twee staan. Om de kinderen mee uit school te halen, maar ook voor de uitjes. Hup, een keer naar een speeltuin aan de andere kant van het dorp. Of even naar een boerderij in de polder. Opeens ging dat heel makkelijk.

Getwijfeld over de veiligheid heeft ze nooit. Echt niet. Ze hebben les gekregen van ‘de mannen van Stint’, zoals ze ze noemt. Eerst rustig rijden met een lege kar, dan een paar manoeuvres, dan een keer met een collega aan boord en daarna pas – als iemand zich er prettig bij voelt – met kinderen in de bak.

En toen kwam dat ongeluk in Oss. De appgroep met directeuren van kleine kinderopvangorganisaties ontplofte. Heftig was het, heel heftig. Daar hebben ze met een aantal collega’s wel even om moeten huilen. Ze snapt het ook niet, nog steeds niet – hoe het kon gebeuren. ‘Ik vertrouw dat ding voor honderd procent.’

Ze stuurde meteen na het ongeval een mail aan de ouders. Dat ze de Stint zouden blijven gebruiken. Ze vonden het prima, geen enkel protest. En toen kregen de collega’s op straat commentaar.

‘Levensgevaarlijk, dat ding moet van de weg!’ riepen voorbijgangers.

Toen besloot ze om toch maar met de kinderen te gaan wandelen.

Niet op de fiets

Elders in het land kozen kinderopvangorganisaties voor andere oplossingen. Halsoverkop huurden ze auto’s of busjes. En dat is behelpen, zegt Mark Siep van Plukkebol in Delft. ‘In zo’n Stint passen tien kinderen. In een auto of een busje minder. We hebben dus meer medewerkers nodig om de kinderen te vervoeren. Nu heb ik mensen gebeld die een vrije dag hadden, maar dat houden we niet lang vol.’

En er zijn meer praktische problemen, zegt Siep. Zo reden er altijd veel kinderen met de fiets achter de Stint aan. ‘Die kunnen we nu moeilijk achter een busje aan sturen. We hebben de ouders dus maar gezegd dat hun kind even niet op de fiets naar school kan.’

Ook Bink Kinderopvang moest maandagavond in de regio Hilversum op stel en sprong taxibusjes huren om de leerlingen dinsdag uit school te kunnen halen. Vanaf vorige week reden de dertig Stints van de organisatie al niet meer op routes met spoorwegovergangen, nu moet voor elke vestiging ‘een vervoersoplossing’ bedacht worden, zegt woordvoerder Nicole Hagen.

Probleem is dat niemand weet of de Stint ooit weer op de openbare weg toegelaten zal worden. ‘De vraag is dus voor hoe lang we de busjes moeten huren.’

Inge van Mondfrans, directeur van Kinderdagverblijf de Belhamel, pakt hesjes voor de kinderen nu ze te voet door Eemnes gaan. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Kleine kuikens

In Eemnes sjokt de sliert kinderen ondertussen door de straten. Ze wachten keurig bij het stoplicht, aan de overkant zetten ze een lied in. Na tien minuten arriveren ze bij de opvang.

Ja, ook zo komen ze er wel, zegt directeur Van Mondfrans. Al vraagt ze zich af of dit veiliger dan in een Stint. Ook heeft ze medelijden met ‘die kleine kuikens’, die kleuters die net naar school gaan. Voor hen is zo’n wandeling best pittig. Een dag eerder stortte er een ter aarde toen hij hoorde dat de Stint niet kwam.

En hoe moet dat na de herfstvakantie, als een van de scholen verhuist naar de andere kant van het dorp? ‘Dat is twintig minuten lopen’, zegt Van Mondfrans. ‘Dat vind ik echt te ver.’