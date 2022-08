Ook in de ziekenhuizen is de piek van de zomergolf nu voorbij

In het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein worden verpleegkundigen aangekleed voor ze de ic met covidpatiënten betreden, november 2020. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ziekenhuisbezetting daalt na weken snelle stijging

Na twee weken van dalende besmettingscijfers lijkt de zomergolf ook in de ziekenhuizen op zijn retour. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 881 covidpatiënten, van wie 44 op de intensive care. Dit is het laagste aantal sinds 8 juli. Deze week zijn gemiddeld drieduizend besmettingen per dag gemeld, een daling van ruim 20 procent in een week. Daarnaast worden in het rioolwater minder virusdeeltjes gedetecteerd, en is een kleiner deel van de uitgevoerde coronatesten bij de GGD positief.

In Nijmegen en omstreken zet de laatste paar dagen ook een voorzichtige daling in, na een grote uitbraak na afloop van de Vierdaagse. Gelderland-Zuid is nog wel de veiligheidsregio met verreweg de meeste positieve testen. Met ruim 350 per 100 duizend inwoners is het aantal meldingen daar ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde.

Grootste coronagolf in Japan tot nu toe

Nooit eerder zag Japan zo’n grote corona-uitbraak. Afgelopen week zijn in het land 1,4 miljoen besmettingen gemeld. Dit is twee keer zoveel als tijdens de vorige coronapiek in februari 2022. Ruim een op de honderd Japanners kreeg een positieve testuitslag. Dat is, omgerekend naar inwonertal, bijna tien keer zo veel als momenteel in Nederland. Vooral onder jongeren verspreidt het virus zich snel. De helft van de positief geteste inwoners is jonger dan 30 jaar. Afgelopen week zijn 554 sterfgevallen vanwege covid-19 gerapporteerd.

Minder nieuwe covidpatiënten in Europese ziekenhuizen

Veel Europese landen zien net als Nederland de coronacijfers ten goede keren. In Duitsland, Spanje en Frankrijk is de daling van het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten eind juli ingezet. Het aantal patiënten is daar relatief nog wel een stuk hoger dan in Nederland. Frankrijk heeft vanaf 1 augustus alle inreisregels losgelaten. Toeristen hoeven daar geen vaccinatiebewijs of negatieve test meer te laten zien.

Griekenland kampt met de naweeën van een grote corona-uitbraak. Daar dalen de besmettingscijfers licht, maar de drukte in de ziekenhuizen neemt vooralsnog flink toe. De situatie in België is vergelijkbaar met de Nederlandse. Het aantal opgenomen patiënten is wat hoger – dat is al vrijwel de hele pandemie zo – maar de trend is gelijk. De daling gaat nog niet zo snel als in bijvoorbeeld Duitsland, maar een voorzichtige kentering is ingezet.