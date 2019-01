Ook in de ruimte zijn de gevolgen van de ‘shutdown’ merkbaar

Een foto van de Hubble ruimtelescoop in 1990, beschikbaar gesteld door Nasa. Momenteel werkt een van de belangrijkste onderdelen van Hubble niet. Beeld AP

Het kapotte onderdeel, de zogeheten Wide Field Camera 3 (WFC3), is één van de instrumenten waarmee Hubble zijn beroemde ruimtefoto’s maakt. Dinsdag hield die camera plotseling op te werken, meldt Nasa. Het onderdeel werd in 2009 tijdens de laatste servicemissie geïnstalleerd.

Hoewel drie andere meetinstrumenten – één camera en twee zogeheten spectrografen – nog functioneren, is het falen van WFC3 een nieuwe tegenvaller voor het inmiddels al ruim 28 jaar oude instrument. Het defect volgt op een eerder probleem in oktober, toen één van de gyroscopen van de telescoop het begaf. Het is een nieuwe bevestiging dat Hubble niet het eeuwige leven heeft.

Hoewel het probleem met de gyroscoop in oktober uiteindelijk vanaf de grond werd verholpen, is de kans groot dat we ditmaal een stuk langer op zo’n oplossing moeten wachten, schrijft wetenschapssite Nature. Veel Nasa-medewerkers zitten namelijk gedwongen thuis vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. Een politieke ruzie over de muur die Donald Trump langs de grens met Mexico wil bouwen, zorgt ervoor dat politici de nieuwe overheidsbegroting niet door het congres kunnen loodsen. Daardoor kunnen de salarissen van overheidsmedewerkers – waaronder die van Nasa – niet worden uitbetaald. De shutdown is inmiddels bezig aan zijn derde week.

‘WFC3 is het belangrijkste meetinstrument op ruimtetelescoop Hubble. Het levert de beste blik op de hemel die de mensheid heeft. Maar blijkbaar is een of ander rothek belangrijker’, schreef Nasa-astronoom Simon Porter in een reactie op twitter.

Damn. WFC3 is the major imagining instrument on HST. It took 100% of the images of MU69 before New Horizons got there. It is, frankly, the best view of the heavens that humanity has.



But apparently some bloody fence is more important. https://t.co/uSWa747epv Simon Porter

Overigens is er wel een kernteam aanwezig om de lopende zaken rond Hubble in goede banen te leiden. Maar voor een reparatie vanaf de grond is vermoedelijk bredere expertise nodig.

Nasa is niet bereikbaar voor een officiële reactie, ook de persmedewerkers zitten noodgedwongen thuis.

De out of office reply van een van de NASA-woordvoerders, 10 januari 2019. Beeld Screenshot mail Volkskrant aan Nasa