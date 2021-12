Ook in de Kamer groeit de ergernis over de coronadebatten: ‘Dit is geen manier om het kabinet te controleren’

Tot diep in de nacht debatteren over de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog: het is inmiddels eerder regel dan uitzondering. Tot groeiende ergernis van bewindspersonen en Kamerleden. Kan dat niet anders?

Het is halfelf als Hugo de Jonge woensdagavond in het Kamerdebat over de avondlockdown begint aan de beantwoording van de vragen van de Kamer. ‘Hoog tijd om aan de eerste termijn te beginnen’, concludeert de coronaminister met nauwverholen ergernis. Het debat is dan al zes uur onderweg.

Het gaat natuurlijk ook ergens over: het demissionair kabinet heeft het avondleven na 17 uur stilgelegd in de hoop de besmettingen weer onder controle te krijgen en code zwart in de ziekenhuizen te ontlopen. Maar waarom is die stap nu pas gezet, wil de Kamer weten. Zijn de maatregelen wel voldoende? En waarom loopt Nederland zo ver achter met de boostervaccinaties?

Belangwekkende vragen, maar tegen de tijd dat De Jonge aan antwoorden toekomt, gaan de meeste Nederlanders al naar bed. Waarom vindt zo’n belangrijk debat zo laat in de avond plaats? En is het wel handig om drukbezette bewindslieden midden in een crisis elke week zo lang bezig te houden?

Uitputtingsslag

Een dag eerder stond De Jonge nog uren in de Eerste Kamer de uitbreiding van de coronapas te verdedigen. Even lag daarom de suggestie op tafel om het avondlockdowndebat in tweeën te knippen en donderdag verder te gaan. Het was De Jonge zelf die dat blokkeerde. Nóg een dag in het parlement komt de coronaminister niet goed uit: ‘Er moeten nog een paar andere klusjes gebeuren in deze crisis.’

En zo werd het toch weer een ‘uitputtingsslag’, zoals Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut, het omschrijft. En dat komt het debat zeker niet ten goede, waarschuwt hij. ‘Natuurlijk gaat vermoeidheid een rol spelen. Je bent niet meer scherp, gaat sneller fouten maken.’

Jan Paternotte (D66) en Caroline van der Plas (BBB) in de Tweede Kamer tijdens een coronadebat. Beeld ANP - Sem van der Wal

Toch is het inmiddels meer regel dan uitzondering dat de coronadebatten de nacht in gaan. Vooral sinds de verkiezingen van maart lijkt de vergaderdiscipline zoek. Dat terwijl de Kamer nooit eerder kampte met zo veel discussies over de werkdruk voor Kamerleden. Een reeks volksvertegenwoordigers viel dit jaar tijdelijk uit – Pieter Omtzigt is de bekendste. Donderdag maakte Kamervoorzitter Vera Bergkamp bekend dat de Kamer een bedrijfsarts in dienst heeft genomen. ‘Preventieve zorg om burn-outs te voorkomen’, lichtte zij eerder toe.

Nachtelijke debatten hebben dan ook niet haar voorkeur, benadrukt ze desgevraagd. ‘Zeker niet voor een belangrijk debat over corona.’ Maar als eindverantwoordelijke voor de planning van de Kameragenda heeft zij weinig bewegingsvrijheid. ‘De laatste persconferentie werd vervroegd, waardoor het coronadebat moest worden gepland in een week waarin ook nog twee begrotingsdebatten geagendeerd stonden.’

Volgens Bergkamp is het goed als de Kamer op zoek gaat naar een andere invulling van de coronadebatten. ‘Het lijkt me zinvol dat de Kamer reflecteert op hoe de ontwikkelingen rondom het coronavirus de komende tijd worden besproken.’

Ideaal is de werkwijze nu zeker niet, beaamt Jan Paternotte, coronawoordvoerder namens D66. ‘Het debat begint als de avondlockdown begint. Aan de andere kant: het is nou eenmaal crisis. In de ziekenhuizen wordt ’s avonds ook hard doorgewerkt.’ Dat de Kamer inmiddels negentien fracties telt, helpt niet mee om het debat inhoudelijker te krijgen. ‘Dat betekent maar een paar vragen per fractie.’ Rutte of De Jonge echt aan de tand voelen is lastig. Paternotte: ‘Soms wil ik wel doorvragen, maar ik moet letten op het aantal vragen dat ik nog over heb.’

Dat ziet ook Sylvana Simons (Bij1), maar zij wijst tegelijkertijd nadrukkelijk op de planning: ‘We begonnen laat, daarom stelde de voorzitter voor het aantal interrupties te beperken. Dat maakt dat je juist op zo’n ingrijpend en explosief dossier je controlerende taak als parlementariër niet goed kunt uitoefenen.’ Of, zoals zij dat in het debat verwoordde: ‘Het is schier onmogelijk om een debat met deze zwaarte onder deze omstandigheden te voeren.’

Weinig effect

Bijna twee jaar na het uitbreken van de coronacrisis is er nog geen ritme gevonden dat de Kamer zelf bevalt. En erg effectief is het allemaal ook niet. De Kamer heeft nog niet of nauwelijks haar tanden laten zien. Aan de maatregelen die het kabinet voorstelt, is hooguit hier en daar wat gesleuteld: de avondklok die een halfuurtje later ingaat, of toch geen coronapas voor de amateursporters in de buitenlucht. Deze week hoopte een deel van de Kamer op een uitzondering van de avondlockdown voor jongeren die ’s avonds anders hun training missen, maar het kabinet was vastbesloten: er viel dit keer niets te halen.

Het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt stoort zich zeer aan de urenlange debatten over details, waarin weinig ruimte is voor de vraag of het kabinet wel de juiste strategie volgt. ‘Deze regering beschouwt corona nu al bijna twee jaar als een acute crisis waarin de echte besluiten, om het parlement heen, in een achterafkamer genomen worden.’

Omtzigt doelt op de crisisstructuur waarbij het kabinet het OMT om advies vraagt, gevolgd door het Catshuisoverleg, waarna op de persconferentie de besluiten worden toegelicht. In alle haast moet vervolgens zo snel mogelijk een Kamerdebat worden ingepland, want de Kamer moet nog wel instemmen. ‘In maart vorig jaar wisten we niet waar we mee te maken hadden, die structuur werkte toen. Nu niet meer. Nu staan we voor langdurige en ingrijpende besluiten. Dit is geen manier om een land te besturen en geen manier om het kabinet te controleren.’

Meerdere fracties vroegen het kabinet deze week om meer voorspelbaarheid en een langetermijnstrategie waarmee beter kan worden geanticipeerd op het virus. Als voorbeeld haalt Omtzigt Portugal aan. ‘Daar weten ze nu al dat de scholen in januari een week dichtgaan.’ Het OMT heeft geadviseerd om hier de kerstvakantie met een week te verlengen. Gaat dat gebeuren? Vooralsnog niet. Maar uitsluiten doet het kabinet het ook niet.