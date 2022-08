Ook in de collegezaal is de oorlog terug: ‘Plotseling zie je dat studenten hierin geïnteresseerd zijn’

Commodore Frans Osinga doceert war studies aan de Nederlandse Defensie Academie. Beeld Linelle Deunk

‘De term escalatiedominantie wordt herontdekt. En het besef is: we hebben het niet. Hoe kunnen we dat opnieuw bemachtigen?’ Het zou een vraag kunnen zijn die westerse landen zich vandaag stellen, met Europese politici en burgers die in spanning afwachten wat president Poetin nu weer gaat doen met de gaskraan – of wat al die Russische dreigementen met kernwapens betekenen.

Maar het is commodore Frans Osinga die het zegt, tijdens een werkgroep in het vak coercive diplomacy and deterrence die wordt gegeven aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda. Tien jaar geleden werd hier de eerste masteropleiding war studies opgericht, een terrein waarop Nederland lang een kale woestenij was. Vandaag wordt de VN-missie Unprofor behandeld in Bosnië, een missie die uitmondde in de Servische verovering van de ‘safe haven’ Srebrenica op lichtbewapende Nederlandse blauwhelmen.

Een van de studenten is zelf Unprofor-veteraan. Als Osinga uitlegt wat er allemaal mis was met de VN-bevelslijn, kan hij, puttend uit persoonlijke ervaring, aanvullen. ‘Sommige nationale bevelslijnen, zoals de Nederlandse, waren terughoudender over zelfverdediging dan andere, zoals de Franse.’

Na de les deelt een andere student, Melanie Waitz, haar enthousiasme voor dit vak. ‘Dit gaat echt over het begrijpen van de mind van jouw vijand, of tegenstander.’

‘Maar het gaat ook om de bereidheid je daarin te verdiepen’, antwoordt een andere student, Hente de Ruijter. ‘Dat kun je op de universiteit bestuderen, maar de vraag is juist ook binnen zo’n militaire organisatie: ben je bereid je daarin te verdiepen? Ik denk dat het belangrijk is die aanpak interdisciplinair te doen – vanuit internationale betrekkingen, de militaire kant, de sociale kant.’ Maar, voegt ze er lachend aan toe, ‘dan zijn we misschien weer tien of twintig jaar verder.’

‘De kennis was gering’

Veiligheidsstudies komen van ver, in Nederland, zegt hoogleraar Osinga daarover. Heel ver. ‘Het viel mij ook op toen wij naar de Koninklijke Militaire Academie kwamen, in mei 1982, dat de aandacht voor militaire operaties en militaire strategie gering was. De kennis was gering, ook op de militaire academie. De bestudering van oorlog en oorlogvoering was nauwelijks belegd.’

Ze zijn wel in opkomst, zegt Osinga, maar de echte war studies blijven controversieel in sommige academische kringen. ‘Zelfs bij mijn oratie aan de Universiteit Leiden in 2019 hoorde ik dat na afloop er toch wel kritische opmerkingen waren gemaakt door hoogleraren uit andere vakgroepen. Zo van: is het nou wel kies dat de Universiteit Leiden zich bezighoudt met oorlogvoering? Dus er zijn nog steeds delen van de academische wereld die vinden dat je met bestudering van oorlogvoering oorlog eigenlijk legitimeert.’

Tijdens die oratie in 2019 zei Osinga onder andere: ‘We houden ons vooral bezig met vredesoperaties, maar helaas moet ook het risico op een grote oorlog weer serieus worden genomen. (…) Er zijn in Europa maatregelen nodig om conventionele en nucleaire afschrikking weer geloofwaardig te maken. Zeker nu de oude orde vervaagt, maar nog niet duidelijk is wat daarvoor in de plaats komt.’

‘Dus de ontwikkeling hier’, concludeert Osinga, ‘spoort niet met die in het Verenigd Koninkrijk en Amerika.’ Daar is de bestudering van het onderwerp aan gevestigde instituten zoals King’s College in Londen (sinds midden 19de eeuw) allang gevestigd. De Verenigde Staten hebben, naast de war colleges, beroemde plekken om internationale diplomatie maar ook oorlog en strategie te bestuderen, waarvan de oudste – The Fletcher School of Law and Diplomacy nabij Boston – werd opgericht in het jaar dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam: 1933.

Osinga: ‘Als je kijkt naar de academische ontwikkeling in Nederland, dan was die lange tijd gehuisvest onder de afdeling polemologie, wat je in Leiden, Utrecht en Groningen kon bestuderen. Dat ging vooral over conflictpreventie. Escalatie, nucleaire oorlogvoering en hoe je dat allemaal kon voorkomen. In Amsterdam had je krijgsgeschiedenis, maar dat was heel traditioneel.’ Maar zegt Osinga, strategische studies, ‘de harde veiligheid, war studies, zoals zich dat ontwikkelde in de jaren zeventig en tachtig in de Angelsaksische wereld, kom je in Nederland niet tegen. Dat heeft ook te maken met onze strategische cultuur. Je ziet hetzelfde in Duitsland en de Scandinavische landen. We vinden eigenlijk dat oorlog iets van de verleden tijd is en daar moeten we ons niet te veel mee bezig houden.’

Toch is de belangstelling ook hier gegroeid, zeker het afgelopen decennium. Wat de studenten in Breda ook aanspreekt aan de studie is wie er in de klas zitten. Waitz: ‘We hebben in de klas een verdeling tussen burgerstudenten zoals wij en officieren. Zij komen met hun ervaringen, wij met de kennis van onze vorige opleidingen.’ Het resultaat, zeggen de studenten, is dat de discussies tijdens de lunchpauze vaak net zo interessant zijn als die tijdens de les.

Generaal Paul Ducheine is hoogleraar aan de NLDA en aan de Universiteit van Amsterdam. Beeld Linelle Deunk

Een mix van militairen en civiele studenten

Generaal Paul Ducheine, die net als commodore Osinga hoogleraar is aan zowel de NLDA als een universiteit (in zijn geval de Universiteit van Amsterdam, waar hij ‘krijgsmacht en staatsrecht’ en digital warfare doceert), zegt dat de wens om militaire ervaring te combineren met ‘frisse theoretische kennis’ van de universiteiten een van de redenen is om ook civiele (top)studenten toe te laten tot de academie. ‘Dat kan zijn psychologie, geografie, van alles. Zo creëren we de mix tussen militaire practitioners en jonge civiele studenten met een mooi cv en relevante ervaring. Eenderde tot de helft zijn civiele studenten. Je komt iets halen en iets brengen als je dit studeert – al is het alleen maar tegengas.’

Osinga was, met Ducheine en de toenmalige onderwijsdirecteur en hoogleraar Myriame Bollen, tien jaar geleden de motor achter het plan om voor het eerst in Nederland een serieuze masteropleiding strategische studies op te richten, ‘een kruising tussen strategische studies en war studies’, naar voorbeeld van King’s College. In 2013 werd de opleiding geaccrediteerd. Een paar jaar eerder, in 2010, was de NLDA begonnen met een bachelor krijgswetenschappen voor aspirant-officieren.

Met de harde veiligheidsstudies wil het nog niet zo vlotten aan de universiteiten. Die bieden wel internationale betrekkingen en conflictbeheersing – maar kennis van oorlogen en oorlogvoering ontbreekt op veel plekken, en dat is ook wel gebleken sinds Rusland zijn grootscheepse invasie van Oekraïne begon op 24 februari.

Het verst in de ontwikkeling zijn ze in Leiden, zegt Osinga. ‘Ik ontwikkel daar nu twee vakken op het gebied van war studies. En dat is een reflectie van de toegenomen belangstelling: plotseling zie je dat studenten hierin geïnteresseerd zijn. Paul en ik slaan de brug tussen de militaire praktijk en de academische debatten. Dat hoor ik ook in Leiden, waar studenten zeggen: jullie openen een doos die eigenlijk altijd gesloten blijft. Juist over die militair-strategische dynamiek.’

‘Een jongensdroom’

Studenten Waitz, die eerder Scandinavië-studies deed aan de UvA, en De Ruijter, die culturele antropologie en conflictbeheersing studeerde, blijken om verschillende redenen aangetrokken te zijn door de studie van oorlog. De Ruijter: ‘Ik heb eerst de sociale kant gedaan. Maar ik denk dat als je op een duurzame manier naar conflicten wil kijken – of hoe we die voorkomen – je zowel de diplomatieke als de humanitaire als de militaire actor moet kunnen begrijpen. En op deze manier krijg je een soort kijkje in de keuken, ook van hoe de organisatie hier werkt.’

Waitz wil het militaire vak in. ‘Het klinkt een beetje gek, maar het is een jongensdroom. En de veiligheidssituatie is al langer aan het veranderen, kijk maar naar de oorlog in Georgië in 2008. Ik denk dat het heel belangrijk is ons defensieapparaat te versterken. Ik zie het als een soort immuunsysteem van onze samenleving.’

De Ruijter wil haar kennis gaan toepassen ‘in de humanitaire wereld, of in onderzoek’. Dus het wordt de ngo-wereld? ‘Ja, en dan wie weet na een paar jaar toch weer terug naar defensie, want ik vind de organisatie wel heel boeiend.’ Volgens haar was trouwens niet zozeer de oorlog in Georgië de aanleiding voor de toegenomen belangstelling voor veiligheidsstudies. ‘Ik ken genoeg mensen die zeggen: huh, was er oorlog in Georgië? Maar aan het einde van mijn middelbare school had je wel de Arabische Lente, die migratiestroom in 2015, de aanslagen in Europa. Daardoor kwam de instabiliteit van buiten Europa wel dichterbij.’

Wat voor beide studenten géén verrassing is, is het hoge aantal vrouwen dat belangstelling heeft voor veiligheidsstudies. Waitz: ‘Ik ben een aantal keer op een open dag bij de KMA geweest, en daar was de verdeling heel gelijkwaardig, qua mannen en vrouwen.’ Ook De Ruijter zag in Leiden ‘veel vrouwen’ die die kant opgingen, ‘al is het vooral de sociale en politieke kant ervan’. De tijd dat oorlog en vrede een mannenzaak was, is allang voorbij - getuige niet alleen de vele vrouwelijke Europese ministers van Defensie, maar ook de talrijke vrouwelijke experts die nu in Europa de oorlog duiden.

‘Vrede is altijd eigenlijk maar een relatief korte periode tussen oorlogen geweest’, zegt Waitz. ‘We zitten dan nu toevallig gelukkig in een heel lange periode van vrede, maar als je kijkt naar de vorige eeuw alleen al…’