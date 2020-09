Ook in de Albert Heijn in Almelo is nu het dringend advies: mondkapje op.

Voor de ingang van de Jumbo in Bergen op Zoom wachten mensen op hun beurt om naar binnen te kunnen. Beeld Marcel van den Bergh

In de Albert Heijn in Almelo: mondkapje op. In het Groninger Museum: mondkapje op. In café Stadsbrouwerij Middelburg: mondkapje op, tot je hebt plaatsgenomen aan een tafel of de bar. In heel Nederland geldt per direct het dringend advies om in voor het publiek toegankelijke binnenruimte een neus- en mondmasker te dragen. Dat maakte minister-president Rutte woensdagmiddag bekend in de Tweede Kamer. Sinds maandag geldt hetzelfde advies al in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, brandhaarden van coronabesmettingen.

Over de plaatsen waar het dragen van een mondmasker wordt aangeraden bestond even onduidelijkheid. De minister-president sprak van ‘de openbare ruimte’ en ‘overal waar je de hemel niet ziet’. Uit zijn toelichting bleek dat het niet gaat om parken en pleinen, maar om de publieke binnenruimte. Hij somde op: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, café’s en theater- en concertzalen. ‘Behalve als je zit. Als je zit kun je hem (het mondmasker, red.) afzetten.’

Contactberoepen

Het advies zal ook gelden voor contactberoepen, aldus Rutte. ‘Zowel voor de dienstverlener als de klant.’ Daarbij valt te denken aan de kapper, de schoonheidsspecialist en de fysiotherapeut en hun klanten. Voor de middelbare scholen en het voortgezet onderwijs geldt het advies niet. Rutte: ‘Daar geldt al dat de leraar 1,5 meter afstand moet houden van de leerlingen.’

Voor vrijdag 18.00 uur komt het kabinet met een uitwerking van het advies, die mogelijke vragen moet wegnemen. Het gaat niet om een juridische verplichting, benadrukte de minister-president, maar om een dringend advies aan de burger. Dat betekent dat er geen sanctie staat op niet naleven van het advies. Ook zal geen sprake zijn van handhaving door de overheid. Die handhaving wordt ook niet gevraagd van ondernemers. ‘We willen ze wel de gelegenheid geven om te zeggen: ik wil dat je zo’n ding om doet, anders kom je niet binnen.’