Ook in Bunschoten, Dronten en Rotterdams stadsdeel Charlois worden alle inwoners getest

Opbouw van een extra locatie om te testen op het coronavirus in sporthal de Ackers. Beeld ANP

Aanvankelijk werd het testen van mensen zonder klachten door het kabinet als zinloos bestempeld. Dat zou immers schijnveiligheid kunnen geven, aangezien een test altijd een momentopname is. Maar daar kwam minister De Jonge in november op terug, toen hij voor het eerst aankondigde in januari te willen gaan experimenteren met ‘grootschalig testen’ op gebiedsniveau. Rotterdam noemde hij toen al expliciet als een van de gemeenten om dit in de praktijk te brengen. Een tweede gemeente zou nog aangewezen worden.

‘Het doel is om met grootschalig testen het aantal besmettingen minimaal terug te brengen naar het niveau van het landelijk gemiddelde’, schreef De Jonge destijds aan de Tweede Kamer. De experimenten moeten informatie opleveren over de testbereidheid en wat de effect is van testen op het aantal besmettingen.

Vervolgens bleef het opvallend stil, hoewel er testcapaciteit te over was. Ook in Rotterdam bleven concrete plannen uit, totdat de GGD Rotterdam-Rijnmond deze week aankondigde alle inwoners van de gemeente Lansingerland te gaan testen vanwege een uitbraak van de Britse virusvariant op een basisschool in Bergschenhoek.

Meerwaarde

Daar komen nu wijk Charlois in Rotterdam-Zuid, Bunschoten en Dronten bij. In Charlois gaat een lage testbereidheid onder de bevolking gepaard gaat met hoge incidentie, en juist in zulke wijken ziet De Jonge de meerwaarde van massatesten. Bunschoten-Spakenburg geldt als een coronabrandhaard, alhoewel de situatie niet meer zo penibel is als vorige maand. Een win-winsituatie, oordeelt burgemeester Melis van de Groep (CU). ‘Aan de ene kant leert het ministerie van Volksgezondheid door deze pilot hoe effectief massaal testen is. Aan de andere kant is dit voor ons een manier om onder de duim van het coronavirus vandaan te komen.’

Waarom ook specifiek Dronten als locatie is aangewezen, is nog niet duidelijk. De gemeente loopt niet uit de pas, qua gemelde besmettingen of testbereidheid. Volgens een woordvoerder is de plek ook niet uitgekozen om ‘risicogericht’ grootschalig te testen, zoals Lansingerland, Charlois en Bunschoten-Spakenburg wel om een specifieke reden gekozen zijn. Mogelijk wil het ministerie ook in een plattelandsgemeente de logistieke proef op de som nemen, bijvoorbeeld met kleinschalige testlocaties in verschillende dorpen.

In Bunschoten is het vooral nog zoeken naar ruimtes om te kunnen testen, zegt burgemeester Van de Groep. Ook ‘mobiele locaties’ worden onderzocht. De pilot duurt in Dronten zes weken en kan bij succes breder ingezet worden. Van de Groep voorspelt ‘ongeveer’ een even lang project in Bunschoten.

Eerder werden in onder meer Slowakije en het Britse Liverpool al massale testen onder de bevolking uitgevoerd. Dat was geen onverdeeld succes, zagen Britse wetenschappers. Bij de massatest in Liverpool kwam in de eerste week slechts eenvijfde van de bevolking langs. Vooral mensen uit armere stadsdelen bleven thuis.