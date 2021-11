Ook in Arnhem is de horeca terneergeslagen: ‘Wat moet je? Wéér eten bezorgen?’

Horecaondernemer Sander Wind in FortVier. Beeld Marcel van den Bergh

Tegen het einde van het gesprek pakt Sander Wind (51) zijn telefoon erbij. Hij toont een app waarop hij live kan volgen hoe het met zijn café-restaurant FortVier gaat. Dat is vooral leuk als mensen bij mooi weer staan te dringen voor een plekje aan het water, zegt hij. Dan ziet hij de omzet per minuut stijgen. Maar nu?

Wind wijst naar een bolletje op het scherm. Daar verschijnt het cijfer dat de verhouding tussen de omzet en de loonkosten toont. Met een bedrijf als dat van hem moet je gemiddeld rond de 32 procent zitten, zegt hij. Ofwel: als de klanten hier 100 euro uitgeven, dan gaat daarvan 32 euro naar de kok, de bediening en de afwassers. ‘Nu zijn er soms dagen dat we op 68 procent zitten. Daar word je niet blij van.’

Sinds het kabinet bepaalde dat de cafés en restaurants om 8 uur ’s avonds moeten sluiten, is de omzet bij FortVier in de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf gekelderd. Wind: ‘Mensen weten ons voor de lunch nog wel te vinden, maar het diner is weg. Onze gasten komen niet voor een snelle hap. Ze willen een avondje uit. Eten, uitbuiken en daarna nog even aan de bar. Dat kan niet meer.’

‘Allemaal afgezegd’

In het café-restaurant – een paviljoen met ‘Instagrammable uitzicht’ op een kunstmatige plas – lopen ze daardoor gemiddeld 5.000 euro omzet per avond mis, schat Wind. En dan heeft hij het nog niet eens over de bedrijfsborrels en familiefeesten die van december een topmaand zouden moeten maken. ‘Vrijwel allemaal afgezegd’, zegt hij.

Wat nog rest in de aanloop naar de coronapersconferentie van het kabinet vrijdagavond, waarin, als de geruchten kloppen, zal worden aangekondigd dat de horeca al om 17 uur moet sluiten, zijn wrange grappen. Dan loopt Wind bijvoorbeeld de zaak in, hij kijkt rond en roept dan: ‘O, volle bak!’ Terwijl er nauwelijks gasten zijn.

‘Je voelt je terneergeslagen’, zegt hij. ‘Wat moet je nog? Wéér eten bezorgen?’

Murw geslagen

Ook andere uitbaters van cafés en restaurants zitten er behoorlijk doorheen, zegt de Arnhemse wethouder Jan van Dellen, die economische zaken in zijn portefeuille heeft. ‘Ze zijn moedeloos nu ze weer eerder moeten sluiten. Murw geslagen.’

Wat de horecaondernemers vooral steekt, is dat de gevolgen van de aangescherpte coronamaatregelen grotendeels voor eigen rekening komen. Er is vanuit het kabinet weliswaar een pot met geld beschikbaar, 1,3 miljard om precies te zijn, maar om daar aanspraak op te kunnen maken, dienen ondernemers in het vierde kwartaal van 2021 minstens 30 procent minder omzet te draaien dan in de kwartalen voor de coronacrisis. Veel ondernemingen komen daar niet aan en krijgen dus niets. Bovendien betreft een eventuele compensatie vooralsnog alleen de vaste lasten, niet de personeelskosten. ‘De horeca wordt onevenredig hard getroffen’, zegt Van Dellen. ‘Dat is niet oké.’

De gemeente kan gedupeerde ondernemers ook niet financieel steunen, omdat het geld daarvoor ontbreekt. ‘Maar we proberen wel op andere manieren ruimte te bieden’, zegt Van Dellen. ‘Door terrasverruiming mogelijk te maken. En door ondernemers uitstel te bieden bij het betalen van belastingen. We willen de cafés en restaurants graag behouden. Ze vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Dat wordt wel eens onderschat.’

Privévermogen

Ook bij FortVier rekenen ze vooralsnog niet op compensatie van het Rijk – ook omdat hun restaurant een geval apart is. Het werd namelijk geopend vlak voordat de pandemie uitbrak. Die eerste maanden draaiden ze nog niet op volle kracht en toch geldt die periode nu als ‘referentieperiode’: de omzet van toen wordt gebruikt om te beoordelen hoeveel verlies de zaak nu lijdt vanwege de vervroegde sluitingstijden.

‘Dat slaat nergens op’, zegt Wind, tevens voorzitter van de afdeling Gelderland van Koninklijke Horeca Nederland. ‘We hebben halverwege dit kwartaal al meer omgezet dan in het hele eerste kwartaal van 2020. Dat betekent dus dat we geen compensatie krijgen. Terwijl we veel hogere personeelskosten hebben dan toen. Er werken hier nu dertig fulltimers.’

En dus moeten de compagnons waarschijnlijk wederom hun privévermogen aanspreken om de zaak overeind te houden, zegt Wind. En dat steekt. Hij vindt dat een kabinet dat zulke maatregelen afkondigt, de gedupeerde ondernemers ruimhartig moet compenseren. In ieder geval waar het de vaste lasten en personeelskosten betreft.

‘Daarmee creëer je rust’, zegt hij. ‘En dan kun je ook, als dat nodig is, de boel helemaal op slot gooien. Als dat helpt om dat virus de wereld uit te krijgen, prima! Wij hebben er ook niets aan als de besmettingen oplopen. Pleur ons maar in een lockdown. Maar zorg dan wel dat we weten dat we de crisis overleven.’