Ook in andere EU-landen is er onvrede over het tempo van de coronavaccinaties

Beeld ANP

Verenigd Koninkrijk

Europese koploper in het zetten van prikken is het Verenigd Koninkrijk. Het land begon als eerste in Europa met vaccineren en had vóór de Kerst al ruim 600 duizend prikken gezet. De vaccinatiestations werkten ook tijdens de feestdagen overuren: op 1 januari werd de mijlpaal van 1 miljoen toegediende prikken gehaald. Dit is niet hetzelfde als het aantal ingeënte personen. Meestal zijn twee prikken nodig om één persoon te beschermen tegen corona. Gemiddeld heeft 1,5 procent van de Britse bevolking inmiddels een prik (of meer) gekregen.

Toch is er ook gemor in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks het snelle vaccinatietempo waarschuwden artsen dit weekeinde nog dat het land zich schrap moet zetten voor een nieuwe golf aan besmettingen, waardoor ziekenhuizen in met name Londen zullen overstromen. Vanaf deze week openen honderden nieuwe vaccinatielocaties hun deuren.

Israël

Wereldwijd loopt Israël voorop in de vaccinatierace. Het land heeft net zoals de Britten per 1 januari circa 1 miljoen prikken gezet, maar procentueel gaat het om een veel groter deel van de bevolking. Maar liefst 12 procent van de Israëliërs heeft al een of meerdere doses van het Pfizer-vaccin toegediend gekregen. Dat is een krankzinnig hoog aantal vergeleken bij andere landen. Het land dat het dichtstbij komt is Barhrein, met 3,5 procent. Daarna volgen de Britten met 1,5 procent en de Amerikanen met 0,8 procent.

Israël is zo snel omdat het al vroeg in de pandemie onderhandelde over vaccinaties en op 19 december begon met prikken. Het is de Israëliërs ook gelukt om de grote verpakkingen van duizend vaccinaties onder te verdelen in kleineren hoeveelheden, waardoor ze makkelijk gedistribueerd kunnen worden (iets wat Nederland ook van plan was, maar wat is mislukt). Daarnaast heeft de regering het (gigantische) leger ingezet en is er een uitvoerige voorlichtingscampagne om desinformatie van anti-vaxers te ontkrachten. Burgers wordt voorgehouden dat er mogelijk een ‘groen paspoort’ wordt ingevoerd waarmee gevaccineerden toegang krijgen tot restaurants, vrij reizen en niet meer verplicht worden om in quarantaine te gaan.

Premier Benjamin Netayahu, die campagne voert om herkozen te worden, voorspelt dat begin maart zo goed als alle volwassen Israëliërs zijn gevaccineerd, waarna het land uit de pandemie zal ‘herrijzen’.

Frankrijk

Vergeleken daarbij zijn de 138 prikken die Frankrijk per 30 december heeft gezet pijnlijk weinig. In het land is veel kritiek op het langzame vaccinatietempo. Alle EU-landen zijn relatief laat, omdat het Europese Medicijn Agentschap pas op 21 december toestemming gaf aan de lidstaten om het Pfizer-vaccin te gebruiken (in het Verenigd koninkrijk, inmiddels geen EU-lid meer, was die toestemming er al op 2 december). Maar toch is het opmerkelijk dat de Fransen 138 vaccinaties hebben uitgedeeld terwijl buurland Duitsland in diezelfde tijd al op meer dan 165 duizend prikken zit.

Een deel van het probleem is dat Fransen erg wantrouwend zijn over het vaccin: ze staan niet in de rij. Volgens een opiniepeiling zou slechts 40 procent van de Fransen het vaccin willen nemen. Volgens de minister van Volksgezondheid is het vaccinatietempo ook laag omdat de autoriteiten hebben besloten eerst ouderen in verzorgingstehuizen te vaccineren en dus niet de Fransen massaal op te roepen om zich te melden bij vaccinatiestations. In zijn nieuwjaarstoespraak nam president Emmanuel Macron de kritiek van zijn volk desondanks ter harte: hij zal ‘geen onrechtvaardige traagheid’ toestaan, beloofde de Franse president.

Duits land

Duitsland is na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken het snelst vaccinerende Europese land. Het zet gestaag enkele tienduizenden prikken per dag en heeft inmiddels meer dan 165 duizend doses toegediend (0,2 procent van de bevolking). Net zoals de Fransen hebben de Duitsers ervoor gekozen om eerst ouderen en personeel in verzorgingstehuizen te vaccineren. De kritiek in het land gaat vooral over het aantal geleverde doses voor de bevolking. Pfizer-BioNtech is deels een Duits bedrijf, maar er zijn nog lang niet genoeg vaccins voor de Duitsers op voorraad. De medeoprichter van het bedrijf verwijt Europese landen, waaronder Duitsland, dat ze zelf te weinig vaccins besteld hebben.

Verantwoording gebruikte cijfers Een centrale Europese databank over het aantal toegediende vaccinaties ontbreekt nog. De website Our World in Data, die gelieerd is aan de Universiteit van Oxford, houdt wel alle officieel gepubliceerde vaccinatie-cijfers per land bij. Sommige landen lopen iets achter met het registreren van het aantal prikken dat is gezet, waardoor de genoemde cijfers niet altijd goed onderling vergelijkbaar zijn. Maar de cijfers zijn wel een indicatie hoe ver de landen zijn met het vaccineren van hun bevolking. De genoemde cijfers in dit stuk zijn geraadpleegd op 2 januari 2021.