Ook Hoorn en Deventer presenteren onderzoek naar slavernijverleden: opvallende rol voor Deventer koek

In aanloop naar de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden hebben nog twee steden een onderzoek naar hun aandeel gepresenteerd. Zo blijkt uit een onderzoek van de gemeente Hoorn dat het stadsbestuur een actieve rol vervulde in de Nederlandse slavernij in Azië, Afrika en Amerika.

Het overgrote merendeel van de stadsbestuurders van Hoorn bekleedde een functie als bewindhebber bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) of West-Indische Compagnie (WIC). Ze waren verantwoordelijk voor de compagnieschepen waarmee duizenden slaafgemaakte mensen onder Hoornse vlag werden verscheept en verhandeld. De Hoornse gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen legde de basis van de Nederlandse slavernij in Azië.

In september organiseert de gemeente een gesprek over de uitkomsten van het onderzoek met college- en raadsleden, belangengroepen van nazaten en andere belangstellenden. Ook wordt er in de gemeenteraad verder over gesproken. Daarna kijkt het college naar mogelijke vervolgstappen. Wellicht wordt daarbij ook gesproken over het omstreden standbeeld van Coen in de Noord-Hollandse plaats, waar drie jaar geleden hevig tegen werd gedemonstreerd.

Ook Deventer blijkt een aandeel te hebben in het Nederlandse slavernijverleden. Volgens de onderzoekers van de Overijsselacademie was dat tot dusver nagenoeg onbekend. Deventer was vanaf de oprichting betrokken bij de WIC. Zo droegen drie schepen van de WIC de naam van de stad. Ook waren talloze Deventenaren betrokken bij de VOC. Volgens de onderzoekers was Deventer betrokken bij alle onderdelen van het koloniale systeem en alle gebieden in de Nederlandse koloniale wereld.

Opvallend is de rol van de bekende Deventer koek in de koloniale tijd. De koek van roggemeel, honing, water en specerijen was lang houdbaar en daardoor onmisbaar als voedingsmiddel op schepen van de VOC. De koek werd vanwege de lange houdbaarheid ook volop geëxporteerd naar Suriname, het Caribisch gebied en Oost-Indië. Koekenbakkers hebben er kapitalen aan verdiend, blijkt uit het onderzoek. (ANP)