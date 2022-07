Ook het bindend referendum krijgt geen genade van de Tweede Kamer: wijziging Grondwet is van tafel

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP). Beeld ANP - Bart Maat

De door Leijten voorgestelde grondwetsherziening had het mogelijk moeten maken om een wet die door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, vóór invoering nog aan de bevolking voor te leggen. Het kabinet zou een geldende uitslag niet kunnen negeren. Het voorstel was in de vorige kabinetsperiode al aangenomen in beide Kamers. Voor grondwetswijzigingen zijn echter twee stemronden nodig in de Kamer. In de zogenoemde ‘eerste lezing’ was een gewone meerderheid genoeg. In de tweede lezing, die dinsdag plaatsvond, is een tweederdemeerderheid noodzakelijk. Dat bleek een brug te ver. Van de 142 aanwezige Kamerleden stemden er 55 tegen.

Leijten probeerde onlangs haar voorstel nog te redden door het op te splitsen in een landelijke variant en een variant die het mogelijk zou maken een bindend correctief referendum te organiseren in gemeenten, provincies en waterschappen. Na beraad in eigen kring besloten VVD en CDA echter dat ze daar ook tegen zijn, evenals de andere kritische partijen.

Kamer negeert advies van commissie-Remkes en Raad van State

Dat betekent dat het referendum op geen enkele manier deel gaat uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. Daarmee negeert de Kamer het advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (commissie-Remkes), die in 2018 juist een bindend correctief referendum bepleitte. Ook de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, adviseerde positief.

De Tweede Kamer schafte in de vorige kabinetsperiode al de wet op het raadgevend referendum af, die onder meer de referenda mogelijk maakte over het associatieakkoord met Oekraïne en de Inlichtingenwet.