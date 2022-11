Ook grootste pensioenfonds ABP verhoogt pensioenen, met 11,96 procent

De Utrechtse gemeenteraad aan het werk. Pensioensfonds ABP is de grootste van Nederland en verantwoordelijk voor de pensioenen van ambtenaren, waaronder bestuurders en werknemers in het onderwijs. Beeld ANP / ANP

Met de verhoging volgt het grootste pensioenfonds van Nederland andere pensioensfondsen. Eerder maakte PFZW, het fonds voor de zorg, bekend de pensioenen met 6 procent te verhogen. In de bouw gaan de pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden met bijna 15 procent omhoog en het fonds voor de metaalindustrie verhoogt de pensioenen met 6,2 procent.

Het ABP maakte de verhoging donderdag bekend na een vergadering met het verantwoordingsorgaan. De verhoging van de pensioenen volgt op twaalf magere jaren waarin de pensioenen niet of nauwelijks stegen en soms zelfs werden verlaagd. Dat kwam door de lage rente. Omdat die zo laag was, moesten de fondsen extra geld in kas hebben om aan hun uitbetalingsverplichtingen te voldoen. De beleggingen van de fondsen rendeerden fantastisch, maar tegen het effect van de extreem lage rente viel niet op te beleggen. Zodoende bleef er weinig geld beschikbaar om de pensioenen te verhogen.

Dit jaar gebeurt het omgekeerde. De rente stijgt en de beleggingen zakken in. De waarde van de beleggingen van alle pensioenfondsen daalde van 1.800 miljard euro begin dit jaar naar 1.440 miljard euro eind september. Maar het effect van de iets hogere rente is zo sterk dat vrijwel alle fondsen er nu goed voor staan.

Soepele regels

Dit najaar gelden bovendien soepele regels, die bij het beoogde nieuwe pensioenstelsel horen. De pensioenen mogen omhoog als een pensioenfonds de afgelopen twaalf maanden gemiddeld een dekkingsgraad van minimaal 105 procent had. Op basis van de soepele regels zijn deze zomer de eerste pensioenverhogingen sinds 2008 doorgevoerd.

De Tweede Kamer buigt zich nu over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het stelsel op 1 januari 2023 van kracht zou worden, maar dat is uitgesteld door de trage behandeling en kritiek uit de Kamer. Daarom gelden vanaf 1 januari weer de oude strenge regels.

Omdat invoering van het nieuwe stelsel ongewis is, worstelen de fondsen daarbij met een paar dilemma’s. De eerste is een ‘nu of nooit’-kwestie. De soepele regels gelden namelijk tot 2023. Als de pensioenhervorming op 1 juli van kracht wordt, zoals het kabinet nu hoopt, gaan de soepele regels opnieuw gelden. Maar als de hervorming onverhoopt niet doorgaat, dan blijven de oude, strenge regels van kracht en kunnen de fondsen de pensioenen niet meer of nauwelijks verhogen.

Dan moet bijvoorbeeld het ABP een jaar lang een dekking van 135 procent hebben eer de pensioenen volledig mogen worden verhoogd. Harmen van Wijnen, voorzitter van het ABP, liet eerder weten daar niet aan te willen denken. ‘Ik hoop dat de hervorming doorgaat. Die beslecht tien jaar pensioendiscussie en levert een beter systeem op.’

De fondsen willen desalniettemin na de pensioenverhoging een buffer overhouden. Enerzijds om niet meteen weer in de gevarenzone te komen als het nieuwe stelsel onverhoopt niet doorgaat. Anderzijds om, als dat nieuwe stelsel er wel komt, de overgang soepel te laten verlopen.

Op papier kon het ABP volledig indexeren. Daarvoor neemt het fonds de inflatie van september vorig jaar tot september dit jaar als maatstaf. Die komt neer op 12 procent, iets meer dan de verhoging van 11,96 procent. Door verhoging van de pensioenen stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad, en daarmee de buffer. De omvang van die buffer is cruciaal bij de overgang naar het nieuwe systeem. Eerder zei Van Wijnen daarover: ‘We willen ook beginnen met een buffer, want de financiële markten zullen onrustig blijven, er kan een recessie komen met tegenvallende beleggingsresultaten. Dat moeten we allemaal meewegen.’