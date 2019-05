Ook Google slaat nu hard op de privacytrom. Zet het zoden aan de dijk?

google privacy illustratie Beeld Matteo Bal

Privacy moet er zijn voor iedereen, niet voor een handjevol mensen. Aan het woord is Google-topman Sundar Pichai tijdens Googles jaarlijkse grote conferentie voor ontwikkelaars. Hier wordt traditioneel een groot aantal nieuwe producten aangekondigd, maar dit jaar gaat het vooral over privacy. Dat komt niet uit de lucht vallen. Net als Facebook voelt ook Google de hete adem van de publieke opinie en toezichthouders in zowel Europa als de VS in de nek.

Privacy is hot. Pichais collega Mark Zuckerberg had er vorige week tijdens de Facebook-conferentie ook de mond van vol. ‘Ik weet dat we niet de sterkste reputatie op het gebied van privacy hebben, om het voorzichtig uit te drukken’, permitteerde hij zich zelfs een grap. Die viel overigens pijnlijk in het water: waar een klaterende lach had moeten klinken, bleef het ijzig stil.

Anders dan Facebook – dat een jaar geleden al beloofde dat gebruikers eenvoudig alle data zouden kunnen wissen, maar die functie nog altijd niet rond heeft – maakt Google er echt werk van om zijn apps en diensten privacyvriendelijker te maken. David Korteweg van privacyorganisatie Bits of Freedom, dat zowel Google als Facebook kritisch volgt, juicht deze stappen toe: ‘Alles wat bijdraagt aan meer controle voor de gebruiker is natuurlijk goed.’

Ook Stefan Kulk, jurist en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, ziet een verschil met Facebook: ‘Ik vond dat Facebook vorige week een heel beperkte notie van privacy had. Facebook focust vooral op de veiligheid van gegevens en het communicatiegeheim. Maar ondertussen is het bedrijf erg stil over het hebben van controle over je eigen gegevens en het achtervolgen van gebruikers op het web.’ Dat is bij Google dus anders.

Ongekende macht en rijkdom

Toch denkt Korteweg dat dit alles de positie van Google niet zal veranderen, laat staan ondermijnen. ‘Het onderliggende commerciële model van Google blijft ongewijzigd. Daar ligt het grote probleem.’ Dit uitermate succesvolle model – het in kaart brengen van het gedrag van consumenten en dit via gerichte advertenties exploiteren – heeft Google ongekende macht en rijkdom opgeleverd.

Ook Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ict en privaatrecht aan de Radboud Universiteit, heeft op dit punt geen illusies: ‘Dit soort maatregelen is goed, maar Google zal nooit écht privacyvriendelijk worden. Daarvoor zijn de commerciële belangen te groot.’

Google verzamelt op alle mogelijke manieren zoveel gegevens, dat een paar aanpassingen het bedrijf geen pijn zullen doen, zegt Korteweg. Sterker nog: ‘Google maakt zijn browser en apps wat privacyvriendelijker, maar tegelijk zet het ook grote stappen in gebieden waar het eerder nog niet actief was: de huiskamer.’

Nieuwe mogelijkheden

Google introduceerde in Nederland vorig jaar al zijn praatpalen en maakte dinsdag bekend dat ook Google Nest Hub (een scherm om allerlei apparaten in huis te bedienen en dat ook met spraak werkt) naar Nederland komt. Nieuwe apparaten die ons huis binnendringen, met nieuwe mogelijkheden om informatie te verzamelen, benadrukt Korteweg.

De privacyvoorvechter heeft nog een ander fundamentele kanttekening: ‘Als het Google écht menens zou zijn met privacy, dan zou het die privacyvriendelijke instellingen standaard instellen. Nu moeten mensen er zelf voor kiezen om de incognito-modus in een browser te gebruiken.’