Ook gevaccineerden geven het virus door – maar hoe vaak eigenlijk?

In een vaccinatielocatie in Den Haag nemen mensen een kwartier rust na de prik. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het nieuwtje kreeg vleugels, werd gretig gedeeld in kringen van vaccinweigeraars en schoot ook via de gevestigde mediakanalen de wereld rond. Want in het chique Britse vakblad The Lancet Infectious Diseases stond het toch echt. ‘Gevaccineerden net zo besmettelijk als ongevaccineerden’, zoals RTL Nieuws het samenvatte in een nieuwskop. ‘Gevaccineerden geven het coronavirus in huis bijna net zo makkelijk door als niet-gevaccineerden’, stelde dagblad Trouw iets preciezer.

Dat zou nogal wat betekenen, in een wereld die aan de hand van QR-codes de schifting maakt: gevaccineerden mogen naar binnen, ongevaccineerden moeten zich eerst laten testen. De coronapas heeft dus eigenlijk bar weinig zin, zo gonst het in politiek Den Haag, waar men de berichten ook heeft gelezen.

Er is eigenlijk maar één probleem: het onderzoek zelf. Verstopt in de bijlagen – en onopgemerkt door de meeste journalisten – zit namelijk een cruciale statistische valkuil, die het beeld helemaal verandert. De 23 ongevaccineerden uit de studie bleken voor het overgrote deel te bestaan uit kinderen. Niet alleen veel te weinig, maar ook bepaald geen eerlijke afspiegeling van de bevolking, omdat kinderen sowieso minder besmettelijk zijn.

‘Als je de effectiviteit van vaccins tegen besmettelijkheid bij 50-jarigen wilt meten, moet je geen ongevaccineerde controlegroep van onder of rond de 18 jaar nemen’, stelt epidemioloog Brechje de Gier (RIVM), die de valkuil na lezing van het onderzoek op het spoor kwam. ‘Wij vonden aanvankelijk ook geen verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar toen we het uitsplitsten naar leeftijd, zagen we in onze analyse wel degelijk een effect van vaccinatie.’

Maar hoe zit het dan wél? Drie vuistregels beginnen zich inmiddels af te tekenen.

1. Ja, ook gevaccineerden geven het virus soms door

Dát de bescherming van vaccins niet waterdicht is, staat inmiddels vast. Na verloop van tijd zakt de voorhoede van de bescherming tegen het virus – de inmiddels befaamde ‘antistoffen’ – wat weg, en kan het virus weer weefsels in de neus en keel infecteren. En wie besmet is, kan het virus ook weer doorgeven.

Vaccinatie is dus niet een krachtveld dat virussen resoluut buiten het lichaam houdt, zoals sommige experts hadden gehoopt, maar eerder giet het olie op de golven; het virus kan minder vaak toeslaan en de ziekte loopt minder vaak uit de hand.

Volgens de laatste cijfers voorkomen vaccins zo’n 50 tot 90 procent van de besmettingen, 95 procent van de ziekenhuisopnamen en 97 procent van de opnamen op de intensive care. Hoe hoger op de ladder van narigheid, des te beter vaccins ertegen beschermen.

Intussen kan de minderheid van gevaccineerden die onverhoopt tóch besmet raakt ruwweg net zo veel virusdeeltjes aanmaken in de neus- en keelholte als ieder ander, bleek in augustus al uit een Britse analyse. De piek van virusdeeltjes duurt alleen wel korter, volgens de nieuwe cijfers, waarschijnlijk doordat bij gevaccineerden het ‘immuungeheugen’ sneller in actie komt en de infectie bestrijdt.

2. Nee, gevaccineerden zijn niet net zo besmettelijk als ongevaccineerden

Lekker dan: ga je op stap met een gevaccineerde, kun je nóg besmet raken. Zo’n driehonderd gevallen van besmettingen dóór gevaccineerden, turfde De Gier onlangs in een analyse van het bron- en contactonderzoek in Nederland. De meeste van hen waren zelf ook gevaccineerd: je gaat als gevaccineerde gezellig uit eten met je eveneens gevaccineerde kennis, blijk je achteraf corona te hebben opgelopen.

Alleen: de kans op doorgifte is na vaccinatie wel degelijk een stuk kleiner, legde De Gier bloot. Met haar team onderzocht ze hoe het de duizenden nauwe contacten was vergaan van in totaal 2.602 gevaccineerden die toch weer het virus opliepen. Uitkomst: de kans dat een gevaccineerde het virus doorgeeft, is ruwweg half zo groot als dat een óngevaccineerde het doorgeeft. Waarbij het uiteraard uitmaakt wie het slachtoffer is: ongevaccineerden lopen het virus makkelijker op dan gevaccineerden.

Als het u duizelt: laten we als voorbeeld een denkbeeldig, ongevaccineerd dorp nemen waar een bus met 100 coronapatiënten een feest bezoekt. De 100 geïnfecteerden besmetten 100 feestgangers, die het virus thuis op hun beurt aan in totaal 200 huisgenoten doorgeven.

Als het dorp volledig was ingeënt, zou dat al meteen zo’n 80 procent aan besmettingen schelen, en vervolgens 40 procent van de doorgifte aan de huisgenoten afhalen. In plaats van 300 dorpelingen, raken er 20 feestgangers, en slechts 3 huisgenoten besmet – een enorm verschil. Bovendien mag je verwachten dat er in het ongevaccineerde dorp zo’n 5 tot 10 mensen in het ziekenhuis belanden, en in het gevaccineerde dorp niemand.

3. Ja, het heeft zin om gevaccineerden te testen

Vaccineren dempt dus de overdracht, maar houdt die niet helemaal tegen. Een belangrijk gevolg voor het beleid heeft dat natuurlijk wel: nu het virus weer oplaait, kan het geen kwaad ook de gevaccineerden wat meer te wantrouwen.

Neem de ietwat ondergesneeuwde berekening die Delftse wetenschappers maakten voor de fieldlabs voor de evenementensector. De onderzoekers stelden zich voor wat er zou gebeuren als je op een evenement met 100 duizend mensen ook de gevaccineerden zou testen op corona. Conclusie: dat zou zo’n 30 besmettingen schelen, boven op de 18 besmettingen die onvermijdelijk zijn, omdat de test nu eenmaal soms geïnfecteerden mist.

Zinvol, zeggen diverse experts, is ook het weer aanhalen van de nog altijd geldende regels: testen en thuisblijven bij klachten, afstand houden waar dat kan, thuiswerken als dat mogelijk is. ‘De indruk is ontstaan dat je als je eenmaal bent gevaccineerd nooit meer wat hoeft te doen’, zei epidemioloog Alma Tostmann (Radboud UMC) vorige week tegen de Volkskrant. Ten onrechte.

Ook zou het kabinet de quarantaineregels weer kunnen aantrekken. Vorige maand besloot het kabinet dat gevaccineerden die nauw contact hadden met een coronapatiënt niet meer in quarantaine hoeven, al geldt nog wel het ‘advies om je te laten testen’. Maar de cijfers laten zien dat dat best wat minder vrijblijvend mag.

En het Britse onderzoek dat zou uitwijzen dat gevaccineerden even besmettelijk zijn als ongevaccineerden, gebaseerd op achttien kinderen? Hoofdonderzoeker Ajit Lalvani van Imperial College London laat meerdere telefoontjes en e-mails onbeantwoord. Hoogleraar infectieziekteonderzoek Annelies Wilder-Smith, die een begeleidend commentaar bij het onderzoek in The Lancet schreef, erkent bij nader inzien ‘dat de negatieve repercussies niet zo groot zijn’ als ze dacht.

‘Het springende punt blijft dat gevaccineerden beter beschermd zijn dan ongevaccineerden, al kan overdracht nog wel plaatsvinden van gevaccineerden’, stelt ze. ‘De hoofdboodschap: blijf de vaccinatiedekkingsgraad verhogen!’