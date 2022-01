Ook Facebooks tweede cryptomunt lijkt uit te lopen op een fiasco

Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook en topman van het moederbedrijf Meta. Beeld AP

De vorig jaar aangekondigde Diem is een zogenoemde stablecoin; anders dan bij bijvoorbeeld de bitcoin is de waarde van de munt vastgeklonken aan officiële valuta. In dit geval de dollar.

De Diem Association, de organisatie achter de cryptomunt, bekijkt momenteel of ze haar technologie kan verkopen aan geïnteresseerde partijen, schrijft Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. Met de verkoop hoopt de Diem Association nog wat geld te laten terugvloeien naar investeerders.

Facebooks cryptogeschiedenis begon met de in 2019 gepresenteerde Libra. Met deze eigen cryptomunt zouden de miljarden gebruikers van Facebook onderling betalingen kunnen doen, of zaken kunnen doen met onder andere Uber of Mastercard.

Het idee sloeg in als een bom, vooral bij de Amerikaanse en Europese beleidsmakers. Zij waarschuwden al snel voor problemen als witwassen en financiële instabiliteit. Het project bezweek onder de politieke druk. De ene na de andere aangesloten partij haakte af.

Maar Facebook gaf niet op en hoopte dat het iets minder ambitieus opgezette Diem wel kans van slagen had. Zonder partners PayPal, Mastercard en Visa dit keer, maar wel met onder andere Spotify en Uber. En anders dan bij Libra zoekt Facebook niet langer toestemming van de Zwitserse toezichthouder, maar alleen bij de Amerikanen.

Daar ligt nu het probleem, meldt Bloomberg. De Amerikaanse Centrale Bank zou weigeren zijn zegen aan het project te geven, waarmee de basis onder Diem wegvalt. Meta bezit een derde van de aandelen in Diem, de rest zit voornamelijk bij grote investeerders en bij partijen als Uber en winkelplatform Shopify.