Ook Facebook huurde mensen in om mee te luisteren met gebruikers

Facebook app met de stemherkenningssoftware. Beeld AFP

De afgelopen weken kregen Apple, Google en Amazon veel kritiek op soortgelijke meeluisterpraktijken. Bij hen gaat het om gebruikersgesprekken met digitale assistenten, zoals Siri en de Google Assistent. Doel van het terugluisteren is de spraakherkenning van de assistenten verbeteren. Facebook huurde mensen in om opnames te analyseren van Messenger, de chatapp van het platform. Die kan ingesproken berichten via stemherkenningssoftware omzetten in geschreven tekst, zodat een gesprekspartner ingesproken berichten kan lezen in plaats van beluisteren.

Volgens Facebook is analyse door mensen nodig om fouten op te sporen die de spraakherkenningssoftware maakt. Teruggeluisterde opnames zouden geanonimiseerd zijn. Nadat de kritiek rond Apple, Google en Amazon losbarstte, stopte ook Facebook meer dan een week geleden met terugluisteren.

De optie om audio om te zetten in tekst in Facebook Messenger staat standaard uitgeschakeld, gebruikers kunnen er zelf voor kiezen de functie te activeren. In de voorwaarden staat dat de audio dan geanalyseerd kan worden.

Er staat alleen niet gespecificeerd dat ze door mensen kunnen worden teruggeluisterd. Volgens Bloomberg beschrijven de voorwaarden enkel dat ‘systemen automatisch content en communicaties verwerken die u en anderen verschaffen, om de context en inhoud te analyseren’. Bovendien wordt de functie om audio naar tekst om te zetten ingeschakeld voor een heel gesprek in Messenger, als slechts één gesprekspartner dit heeft geactiveerd.

De Ierse databeschermingswaakhond heeft Facebook aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving, om erachter te komen of het terugluisteren in overeenstemming is met de Europese privacywetgeving. In de Europese Unie is deze toezichthouder een belangrijke instelling, omdat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland staat.