Ook energiebedrijf Enstroga omgevallen door hoge prijzen in gascrisis

De Autoriteit Consument en Markt heeft de leveringsvergunning van Enstroga ingetrokken. Beeld ANP

Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM), dat de leveringsvergunning van Enstroga heeft ingetrokken. Na vrijdag gaat de stekker er bij het Maastrichtse energiebedrijf uit. De ongeveer 450 klanten van Enstroga worden evenredig verdeeld over alle andere Nederlandse energieleveranciers, waarbij grote leveranciers dus meer klanten krijgen dan kleine leveranciers. Het overnemen van klanten als een concurrent failliet gaat is bij wet verplicht, zodat huishoudens nooit zonder stroom komen te zitten.

Door de gascrisis is het voor energieleveranciers moeilijker geworden betaalbaar gas en stroom in te kopen. Met name kleinere leveranciers kopen gas en stroom voor een groot deel op de dagmarkt, waar de prijzen nu hoog zijn. Zij zijn daardoor extra kwetsbaar.

Bij de ACM zijn meerdere klachten binnengekomen over energieleveranciers die klanten met een vast tarief proberen te dwingen toch een hoger tarief te laten betalen. Gaan ze hier niet mee akkoord, dan dreigen de desbetreffende energiebedrijven te stoppen met leveren.

Dwangsom

ACM meldde drie weken geleden al dat dit niet mag en liet weten meerdere bedrijven daarover te hebben gewaarschuwd. Eén bedrijf, Enstroga, ging desalniettemin niet verder met leveren van energie aan de klanten die weigerden akkoord te gaan met een hoger tarief. Vorige week kreeg het bedrijf daarom een dwangsom van 15 duizend euro. Enstroga heeft inmiddels aan de ACM laten weten door de gestegen prijzen niet langer energie aan klanten te kunnen leveren. Daarop heeft de ACM de leveringsvergunning ingetrokken.

Enstroga is het tweede energiebedrijf dat omvalt, na het Almeerse Welkom Energie. De 90 duizend klanten van Welkom Energie werden allemaal ondergebracht bij Eneco, omdat Welkom Energie bij het faillissement een regeling met Eneco had gesloten. Enstroga heeft geen overeenkomst met een andere leverancier gesloten. ACM verspreidt de consumenten daarom over alle andere Nederlandse leveranciers.

Het gaat in totaal om zo’n 450 klanten, waarvan er 150 daadwerkelijk nog een contract hadden bij Enstroga. De andere driehonderd klanten zagen hun contract al opgezegd worden omdat zij weigerden akkoord te gaan met hogere prijzen. Mogelijk hebben zij inmiddels zelf al een nieuwe leverancier gevonden. Alle klanten krijgen nog een eindafrekening van Enstroga, zodat duidelijk is of zij nog geld krijgen van hun oude leverancier of moeten bijbetalen. Volgens de ACM is het nog niet duidelijk of Enstroga de klanten die nog geld tegoed hebben, daadwerkelijk (direct) kan betalen.

Mogelijk staat de 450 Enstroga-klanten nog een onaangename verrassing te verwachten. Zo zagen voormalig Welkom Energie-klanten hun maandtarief bij Eneco soms verdrievoudigen. Het staat klanten overigens vrij zelf een nieuwe leverancier te kiezen, maar door de gascrisis zijn er nauwelijks voordelige energiecontracten te krijgen.