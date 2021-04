Ook EMA ziet nu verband tussen AstraZeneca-vaccin en trombose

Een vaccinatiestraat in het stadion van het Spaanse Huelva. Beeld AFP

Dat laat onverlet dat de voordelen van het vaccin nog altijd opwegen tegen de nadelen ervan, zegt Cavaleri. ‘Er is een verband met het vaccin. Maar wat deze reactie veroorzaakt, dat weten we nog niet’, zegt Cavaleri.

Afgelopen vrijdag zette Nederland het prikprogramma met het AstraZeneca-vaccin stil voor mensen onder de zestig. Duitsland deed dat eerder vorige week.

Waarschijnlijk komt het geneesmiddelenbewakingscomité (PRAC) van het EMA morgen met een nieuwe aanbeveling over het vaccin. Dan wordt duidelijk of de zeldzame, ernstige aandoening officieel als bijwerking zal worden betiteld.

Dat is belangrijk, zei Ton de Boer, voorzitter van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, tegen de Volkskrant, omdat ‘je duidelijk wilt kunnen uitleggen wat de kans is dat zoiets gebeurt, want iemand moet goed geïnformeerd zelf kunnen beslissen of hij of zij het vaccin wil. Dat is uiterst belangrijk.

‘Daarom moeten de bijsluiter en de productinformatie op orde zijn met de laatste kennis. Als een patiënt aan een arts vraagt: dokter, ik hoor dat er doden vallen, en in Duitsland zijn het er nu behoorlijk wat, wat is er aan de hand?, dan moet de arts een helder verhaal kunnen vertellen. Die helderheid is er hopelijk woensdag.’