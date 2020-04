Ook Denemarken versoepelt coronamaatregelen iets: basisscholen en kinderopvang weer open

Mensen wachten in hun auto bij een recyclingplaats nadat ze net weer geopend zijn. Beeld EPA

Premier Mette Frederiksen liet dinsdag weten dat haar regering na Pasen de opvang en het onderwijs voor kinderen tot 11 jaar weer wil opstarten om de last voor ouders te verlichten. Die krijgen dan meer ruimte om zich aan hun normale werk te wijden.

Frederiksen beklemtoonde dat de versoepeling van de anti-coronamaatregelen alleen doorgaat als het aantal besmettingen met covid-19 stabiel blijft en er zich in het Paasweekeinde geen stijging voordoet.

Andere maatregelen blijven nog wel van kracht, zoals het verbod op bijeenkomsten van meer dan tien personen. Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels blijven gesloten. Ook de Deense grenzen blijven voorlopig dicht, met uitzondering van mensen die in Denemarken wonen of werken en goederentransporten.

In Denemarken zijn nu bijna 5.000 gevallen van covid-19 geregistreerd, waarvan inmiddels bijna 1.500 genezen zijn verklaard. De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen afgevlakt, maar het is nog niet zeker of de piek voorbij is.

Eerder deze week kondigde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz aan dat zijn land de restricties ook iets gaat versoepelen om de economie een zetje te geven. Vanaf 14 april mogen kleine winkels weer de deuren openen.