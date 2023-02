Ook de SP-campagne is los: ‘Dit land heeft geen behoefte aan een linkse wolk maar aan een linkse vuist’

Lilian Marijnissen tijdens de aftrap van de campagne van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld Sem van der Wal / ANP

Het is zaterdagmiddag, tien voor half twee, als Sjaak, Robin, Jolanda en Lilian met één druk op een grote rode knop de energiebedrijven van de markt halen. Lilian doet het omdat ze de leider is van de SP, die hier op het Amsterdamse Beursplein meteen ook haar campagne aftrapt. Sjaak, Robin en Jolanda doen het omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen en vandaag naar Amsterdam zijn gekomen om daartegen te protesteren.

Dat het slechts symbolisch is, en dat een meerderheid in de Tweede Kamer een heel andere koers vaart, doet hier in dit gezelschap even niet ter zake: voor de honderden voor het podium is het een kwestie van geduld totdat de rest van het land overtuigd is. Vraag maar aan Roos Derks, uit het oosten van Gelderland naar Amsterdam gekomen, die de privatisering van de nutsbedrijven en de macht van de markt ziet als een van de grote sociale misstanden van deze tijd. ‘Bedrijven maken recordwinsten, maar voor gewone mensen wordt alles duurder, inhumaner en anti-socialer. Er is geld genoeg in Nederland, maar het stroomt niet meer door naar beneden.’

De SP van Lilian Marijnissen mag dan al jaren vergeefs op zoek zijn naar het electorale succes van vader Jan, een plein dieprood laten kleuren met vlaggen, vaandels en borden kan de partij nog altijd als geen ander. De SP was altijd al tegen de privatiseringen, in álle sectoren, maar denkt de wind in de rug te hebben nu veel Nederlanders zich afvragen hoe logisch het is om miljarden aan belastinggeld over te maken aan energiebedrijven zonder er enige zeggenschap voor terug te krijgen.

De SP hangt er daarom dit keer de hele campagne aan op. De ‘volkspetitie’ met het verzoek aan het kabinet om de energiebedrijven te nationaliseren is inmiddels bijna 120 duizend keer ondertekend. Marijnissen ontleent er groot zelfvertrouwen aan: ‘We pakken de zeggenschap terug.’

‘Mensen in de kou’

Tijd om in te grijpen en de energiehandelaren de wacht aan te zeggen, vindt ook Mark van Treuren, uit Schagen naar Amsterdam gekomen: ‘Ik snap niet dat die mensen zichzelf ’s morgens nog in de spiegel durven aankijken. Nog iets meer winst, een nog iets grotere auto, terwijl de mensen in de kou zitten.’

Van Treuren is hier overigens namens de Piratenpartij, waarmee hij ook in 2025 weer hoopt mee te doen aan de landelijke verkiezingen. Zoals ook Roos Derks weliswaar SP-lid is, maar de laatste keer toch op de Partij voor de Dieren stemde. Ze staan hier zij aan zij met aanhangers van Bij1 en de Gele Hesjes, schouder aan schouder met vertegenwoordigers van de Woonbond, van Milieudefensie en van de vakbeweging: allemaal op de been voor Marijnissen.

Maar dat wil niet zeggen dat ze dat straks ook tot uitdrukking brengen op hun stembiljet. Het linkse front is even breed als versnipperd, een bontgekleurd amalgaam van actie- en belangengroepen. Dat geldt, ook binnen de SP, al enige tijd als de tragiek van de partij. Zo veel strijd voor de belangen van zo veel mensen en dan toch zo weinig succes in het stemlokaal. Moedeloosheid heeft de achterban in de greep, vreest Joop Voortman, afdeling Ruurlo. ‘We zijn veel op straat. We spreken de mensen. En dan krijg je van velen te horen dat het allemaal toch niks uitmaakt of ze wel of niet gaan stemmen.’

Dat Geert Wilders de hele sociaaleconomische agenda van de SP heeft gekopieerd, en daarmee wél steeds de tweede of de derde partij van het land is, geldt al vijftien jaar als een behoorlijke electorale handicap, beaamt Frits Krom, oudgediende socialist uit Lochem: ‘Daar ben ik eerlijk in. Als Geert z’n praatjes staat te houden op tv, ben ik het vaak met hem eens. Maar hij sleept er uiteindelijk altijd de buitenlanders bij, dat is zo jammer. Uiteindelijk stammen we hier allemaal af van economische vluchtelingen.’

Ieder voor zich

Roos Derks zou graag iets meer samenwerking zien op linkerflank, waar de breed gedeelde idealen tegen de marktwerking nauwelijks leiden tot minder versnippering. ‘Ook de SP draagt daar aan bij. Nooit compromissen sluiten, nooit verantwoordelijkheid nemen. Dan blijft het vechten tegen de bierkaai. Dat ontmoedigt de mensen, vrees ik.’

Op het podium maakt Marijnissen intussen duidelijk dat het ook dit keer weer ieder voor zich wordt. De toenadering tussen de linkse concurrenten van PvdA en GroenLinks gaat geheel aan de SP voorbij. Sterker: deze campagne is in de eerste plaats gericht tegen de ‘neoliberalen’ van VVD en D66, maar meteen daarna tegen de ‘linkse wolk’ (dixit premier Rutte) van PvdA en GroenLinks, de partijen die hopen dat ze het kabinetsbeleid vanuit de Eerste Kamer naar links kunnen bijsturen. ‘De neoliberalen hebben de marktwerking bedacht, helaas met af en toe wat steun van een links wolkje.’

En dan hebben PvdA en GroenLinks ook nog eens ingestemd met het nieuwe pensioenstelsel, een hervorming die de SP in de Eerste Kamer binnenkort nog hoopt te kunnen dwarsbomen. ‘Dit land heeft geen behoeft aan een linkse wolk maar aan een linkse vuist.’

Komt goed, denkt Erik van Donk, afdeling Nissewaard, want ook dit is een kwestie van geduld. ‘Het vertrouwen in het kabinet is zo laag, dit móet onze tijd gaan worden.’