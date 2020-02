Ook de snorfietser moet eraan geloven: de minister stelt een helmplicht voor

Twee vrouwen zitten op een snorfiets in het centrum van Rotterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Dit houdt in dat alleen fietsers en bestuurders van zogeheten bijzondere bromfietsen nog zijn vrijgesteld van de helmplicht. Voorbeelden van bijzondere bromfietsen zijn de Segway, de Trikke, de Swing en de Zappy 3. Voor de speedpedelec, een fiets met hulpaandrijving die 45 km per uur kan, geldt al een helmplicht.

Van Nieuwenhuizen verwacht dat veel snorfietsers overstappen naar een veiliger vervoermiddel, wat naar verwachting veel ongelukken scheelt. Daarbij verwijst ze naar onderzoek van Arcadis. ‘Als 60 procent van de snorfietsers overstapt, is er bij de snorfietsers die overblijven een daling te verwachten van 16 naar 6 doden en van 1.838 naar 735 gewonden per jaar. Als 30 procent van de snorfietsers overstapt, is er een verwachte daling naar 11 doden en 1.268 gewonden per jaar', is daar te lezen.



Snorfietsen zijn in de jaren zeventig geïntroduceerd, toen de helmplicht voor bromfietsen werd ingevoerd. Ze mogen niet harder dan 25 kilometer per uur. Daarmee werd volgens de overlevering tegemoetgekomen aan plattelandsvrouwen in klederdracht die zich op bromfietsen verplaatsten. Zij wilden hun Zeeuwse boerinnenkap of Urker muts niet verruilen voor een helm.

Snorfietsers mogen gebruik maken van het fietspad, tenzij de wegbeheerder snorfietsers verplicht op de weg te rijden om fietsers meer ruimte te geven, zoals de gemeente Amsterdam heeft gedaan binnen de ringweg A10. Als de snorfiets op de weg moet rijden geldt al een helmplicht. Dat blijkt in Amsterdam de verkeersveiligheid sterk te hebben verbeterd. De helmplicht gaat nu in heel Nederland gelden, ook als de snorfiets op het fietspad mag rijden.

Veiliger vervoermiddel

In het wetsvoorstel stelt het Ministerie dat er in Nederland naar schatting 750 duizend snorfietsen zijn. De minimumprijs voor een goedgekeurde helm is 45 euro. ‘Aangezien verkeersdeelnemers met een snorfiets de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen’, schrijft Van Nieuwenhuizen in haar voorstel. Een boete voor het rijden zonder helm op een bromfiets kost 95 euro. Dat wordt ook de boete voor rijden zonder helm op een snorfiets.

Snorfietseigenaren kunnen hun snorfiets laten ombouwen tot bromfiets, waarmee zij maximaal 45 kilometer per uur mogen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer moet de bromfiets daarna wel keuren. Dat kost 106 euro plus 12 euro voor een nieuw nummerbord.