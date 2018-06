Ook de nieuwe Nederlandse baas van Audi is een dieselfan

De Nederlander Bram Schot is dinsdag benoemd tot interim topman bij Audi. Hij vervangt Rupert Stadler, die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij het dieselschandaal. Maar ook de nieuwe baas blijft geloven in diesel.

De nieuwe Audibaas Bram Schot (56) is een groot liefhebber van diesel. In tegenstelling tot veel van zijn klanten en politici ziet Schot nog altijd een mooie toekomst voor de brandstof. ‘De aanval op diesel begint op een hetze te lijken, waar meningen belangrijker lijken dan feiten’, zei hij twee maanden geleden tegen Autoweek.

Een opmerkelijke uitlating voor iemand wiens voorganger sinds enkele dagen in de bak zit vanwege diesel. Of beter: vanwege gesjoemel met diesel. De verboden software was ontwikkeld door Audi en werd vervolgens dankbaar en veelvuldig gebruikt door moederbedrijf Volkswagen. Stadler, zo denkt de Duitse justitie, weet meer van de fraude. Hij werd maandag gearresteerd en zit sindsdien in een cel in Augsburg.

Stadler is daarmee de zoveelste topman bij VW die is gestruikeld over het schandaal dat bijna drie jaar geleden uitbrak. Eerder moest VW-baas Martin Winterkorn het veld ruimen en werd diens opvolger Matthias Müller weggebonjourd omdat hij te weinig had ondernomen om de bedrijfscultuur te veranderen die het sjoemelen had aangewakkerd. Afgelopen september werden vier van de zeven bestuurders bij Audi om dezelfde reden opzij gezet. Talloze managers worden verdacht of zitten vast.

Teflon Rupert

De enige die niet werd getroffen door de opschoondrift was Rupert Stadler. ‘Teflon Rupert’ leek bij Audi op wonderbaarlijke wijze de dans te ontspringen. Tot vorige week, toen de Duitse justitie invallen deed in zijn woning en hem maandag in alle vroegte thuis kwam ophalen, om hem vast te zetten uit vrees voor getuigenbeïnvloeding. Zijn arrestatie kwam als een schok en wierp Volkswagen terug in de chaos van september 2015, inclusief scherp dalende beurskoersen.

Na twee dagen van koortsachtig overleg kwam dinsdag witte rook: de Nederlander Bram Schot, nog maar sinds september lid van de raad van bestuur, krijgt het roer bij Audi in handen. Dat zijn benoeming relatief lang duurde, kwam onder meer doordat de machtige familie Porsche en Piëch hun protegé Stadler niet op non-actief wilden stellen, aldus de Süddeutsche Zeitung. Een lid van de raad van commissarissen verklaarde tegenover de krant dat er ‘geen plan B’ was nu de topman Audi was komen te ontvallen.

Ideale tussenpaus

Dus werd de benoeming van Schot gepresenteerd als een tijdelijke, zodat Stadler officieel de kans krijgt zijn onschuld te bewijzen om in de toekomst te kunnen terugkeren. Maar de kans daarop is klein: de top van VW wil elke vorm van onrust rond diesel vermijden. Buitenstaander en relatieve onbekende Bram Schot is daarom de ideale tussenpaus.

Schot werkte eerder bij Daimler (hij had onder meer de leiding bij de Italiaanse tak van Mercedes-Benz) en heeft gewerkt bij ABN Amro. Hij is dus niet verknoopt met de recente dieselgeschiedenis bij VW. Zijn aanstelling is in lijn met een andere recente benoeming: die van Herbert Diess als nieuwe topman van Volkswagen. Diess komt van BMW en heeft zich voorgenomen schoon schip te maken bij VW. Zijn kans op succes is groter nu met het vertrek van Stadler alle belangrijke oudgedienden bij het VW-concern zijn vertrokken.

Schots bewering dat diesel een milieuvriendelijke brandstof is waartegen een hetze wordt gevoerd, is geen prettige binnenkomer. Al is zijn liefde voor diesel begrijpelijk. De Duitse auto-industrie heeft zich de afgelopen decennia verknoopt met de technologie, gesteund door Brussel. Europese beleidsmakers zagen de brandstof als een soldaat in de strijd tegen klimaatverandering, omdat dieselmotoren per kilometer minder CO 2 uitstoten. Dat diesel veel schadelijker voor de volksgezondheid is dan gedacht, was al eerder bekend, maar viel na dieselgate niet langer te verbloemen.

Probleem is dat een alternatief niet meteen voorhanden is: elektrisch rijden is in opkomst, maar zal de komende jaren een niche blijven. Benzine is schoon, maar stoot meer CO 2 uit. En diesel is vuil. Niet omdat het technologisch niet anders kan, maar doordat autofabrikanten een loopje namen met de Europese emissienormen en daarmee weg kwamen.

Hoop op wedergeboorte diesel

Vanwege de miljardeninvesteringen en het gebrek aan goede alternatieven proberen de Duitse autotsaren diesel weer salonfähig te maken. Dieter Zetsche, de baas van Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, voorziet een renaissance. Ook voormalig VW-baas Matthias Müller denkt dat de brandstof binnen twee jaar een wedergeboorte zal beleven. Bram Schot is het daarmee niet eens, verklaarde hij onlangs: ‘Het zal sneller gaan.’

Of de VW-bazen in Wolfsburg nu blij zijn met deze uitlating, is twijfelachtig. Liever willen zij het woord diesel de komende tijd vermoedelijk niet meer horen. Dat Schot feitelijk gelijk heeft – de allernieuwste dieselauto’s zijn werkelijk schoon, blijkt uit een recent rapport van TNO – doet er niet toe. De Duitsers moeten zich gedeisd houden tot de storm gaat liggen. De recente onrust bij Audi kwam daarom hoogst ongelegen.

Alle ogen zijn nu gericht op Bram Schot, en het is de vraag hoe hij zich zal manifesteren als nieuwe Audi-baas: als voorvechter van diesel of als Herr Elektrisch.