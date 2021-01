Ook de kunstenaar is het wachtwoord van haar bitcoin kwijt. ‘Pijnlijk, maar ook een poëtische gedachte’

Nu de bitcoin ongekend populair is, zijn sommige eigenaren wanhopig op zoek naar het wachtwoord van de digitale kluis waarin hun virtuele munten liggen opgeslagen. Beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeeck (44) weet hoe dat voelt. Ze kreeg in 2013 voor haar verjaardag van een vriend één hele bitcoin. Die was op dat moment een paar honderd euro waard.

Van Sonsbeeck installeerde een zogenoemde wallet op haar iPhone 4 en even later stond daar haar cadeau op. Haar digitale portemonnee beschermde ze met een wachtwoord. ‘Ik weet nog goed dat die vriend me op het hart drukte: gebruik een wachtwoord dat je goed kunt onthouden’, vertelt ze laconiek.

Na een scherpe stijging in de afgelopen maanden is de bitcoin nu zo’n 32 duizend euro waard. Maar helaas, Van Sonsbeeck vergat tóch haar wachtwoord. Ze ontdekte dat bij het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon een paar jaar later, toen ze haar kluis wilde overbrengen naar het nieuwe toestel. ‘Ik kon hem nog wel zien staan in mijn wallet, maar kon er niets mee. Onbereikbaar in de cloud.’

Natuurlijk probeerde ze van alles: ieder denkbaar wachtwoord dat ze ooit heeft gebruikt. Eindeloze zoektochten langs opschrijfboekjes. Ze overwoog zelfs het inhuren van een hacker, maar durfde dat uiteindelijk niet aan. Nu de koers is geëxplodeerd, gaan haar gedachten weer vaker naar haar bitcoin: ‘Voor een kunstenaar zijn dat toch twee jaarsalarissen. Dat is best pijnlijk.’ Tegelijk noemt Van Sonsbeeck het een ‘poëtische gedachte’ dat met het verwateren van de toenmalige vriendschap de bitcoin in rook is opgegaan en ‘ergens in de ether’ zweeft.

220 miljoen euro

Het verhaal van de Nederlandse kunstenaar staat niet op zichzelf. Dit jaar staat de in San Francisco wonende Duitse programmeur Stefan Thomas symbool voor de koorts én het onvatbare karakter van de cryptomunt. Ook Thomas kan niet bij zijn bitcoins, die een waarde hebben van 220 miljoen euro. Het probleem, zo vertelde hij deze week aan de New York Times, is dat hij het papiertje met het wachtwoord kwijt is van de digitale kluis waarin hij zijn fortuin heeft opgeslagen.

Onbeperkt gokken bij het intoetsen van mogelijke wachtwoorden is er niet bij; zijn kluis is zo goed beveiligd dat de boel na tien pogingen versleuteld wordt. Volgens schattingen is ongeveer 20 procent van de totale bitcoinvoorraad (op dit moment 18,5 miljoen stuks) onbereikbaar voor de bezitters. Oftewel bijna 120 miljard euro.

Het kan dus altijd erger. Maar nog meer troost Van Sonsbeeck uit het gevoel dat haar bitcoinavontuur op de een of andere manier tot een kunstwerk, wat tastbaars, zal leiden. Genoeg van bitcoins heeft ze hoe dan ook niet: ‘Zodra de koers onder de 10.000 euro zakt, koop ik weer wat.’ Wachtwoorden raakt ze niet meer kwijt. ‘Ik heb mijn lesje wel geleerd.’