‘Ook de kerk, het bedrijfsleven en de politiek moeten spijt betuigen voor de kolonisatie van Belgisch Congo’

Onverwacht betuigde de Belgische koning Filip dinsdag zijn spijt voor de ‘gruweldaden’ in Belgisch Congo, dat zestig jaar geleden onafhankelijk werd. Politicoloog Nadia Nsayi schreef een boek over de relatie tussen de twee landen – en daarmee ook over haar eigen familiegeschiedenis. Ze wil nu dat instanties een stap verder gaan en ze de kolonisatie erkennen ‘als een onrechtvaardig en gewelddadig systeem’.

De manier waarop de notaris uit Ukkel zich uitdrukte, daar schrok ze van. Nadat haar opa was overleden, informeerde deze notabele in een brief naar ‘het biologische kind’ dat ‘het resultaat zou zijn van zijn bezigheden met een negerin’.

‘Dat gaat dus over mijn oma’, zegt politicologe Nadia Nsayi. ‘Een jong zwart meisje dat zwanger was geraakt van een veel oudere witte man uit België.’ Ze zwijgt even, alsof ze de woorden van die notaris nog een keer laat bezinken, en zegt dan: ‘Het raakt mij diep, die toon. Die neerbuigendheid.’

Ver voordat George Floyd in de Verenigde Staten werd gedood, en er ook in België werd gedemonstreerd tegen racisme, dook Nsayi de archieven in om haar verleden uit te pluizen. Het boek dat daaruit voortkwam, Dochter van de dekolonisatie, had niet actueler kunnen zijn, want haar familiegeschiedenis is ook het verhaal van de relatie tussen België en Congo – het land dat zestig jaar geleden onafhankelijk werd - én dat van de verhouding tussen de inwoners.

Haar zoektocht begon bij Arthur Clerebaut, een man die heeft meegevochten in de Eerste Wereldoorlog, en in 1921 als koloniaal ambtenaar naar Congo trekt. Daar leert hij Louisa kennen, en samen brengen zij een kind op de wereld: Marcel Clerebaut. Een metis, zoals dat genoemd werd, die opa Clerebaut erkende als zijn zoon.

Was het een emotionele zoektocht?

‘Het was vooral fascinerend, maar er zijn zeker momenten geweest dat ik werd geraakt. Zoals bij de evaluatie die een leidinggevende schreef over mijn opa. Arthur Clerebaut ‘kon zich laten gehoorzamen door de zwarten’, staat goedkeurend genoteerd. En er is een brief waarin mijn opa zich zeer racistisch uitlaat over een zwarte man op straat – dat vond ik als kleindochter vreselijk om te lezen. Maar wat mij het meest trof, was de positie van mijn grootmoeder. Mijn opa heeft een naam en meerdere dossiers, mijn oma bestaat niet in de archieven. Dat zegt natuurlijk veel over de positie van zwarten in die samenleving.’

Arthur Clerebaut keert op een gegeven moment terug naar België en Marcel groeit op in Congo, dat in 1960 zijn onafhankelijkheid krijgt. In 1984 wordt Nadia geboren in Kinshasa. Marcel overlijdt kort daarna en Nadia verhuist als 5-jarige met haar moeder naar België, waar zij opgroeit in het dorpje Landen. Ze studeert politicologie, wordt parlementair medewerker bij de Vlaamse christen-democraten en werkt nu als curator aan een tentoonstelling bij het MAS in Antwerpen.

Naast uw familieverhaal schrijft u ook over de dekolonisering van de Belgische maatschappij – sinds de dood van George Floyd een zeer actueel onderwerp, waarbij in België veel aandacht is voor de standbeelden van koning Leopold II. Wat denkt u: is dat zinvol, of is het eigenlijk een symbooldossier?

‘Vooropgesteld: van mij hoeven die beelden niet allemaal weg, maar ze moeten ook niet zonder enige vorm van toelichting blijven staan. Wees daarbij creatief, vraag bijvoorbeeld de stadsdichter van Antwerpen, die van Afrikaanse komaf is, om een gedicht maken dat iets over Leopold II zegt, en zet dat erbij.

‘Uiteindelijk zijn die beelden, of de discussie over Zwarte Piet, voor mij een soort salonactivisme, een debat dat je alleen maar kunt voeren vanuit een luxepositie. De dekolonisering gaat meer over de slechte sociaal-economische positie waarin veel mensen nog steeds zitten, en de vraag waardoor die komt. Het gaat ook om de erkenning dat het kolonialisme voortkomt uit een racistische ideologie: de nobele blanke die de zwarte wilde gaan beschaven. Die gedachte is nog steeds niet weg, niet jegens andere landen, en niet jegens mensen met een andere kleur.’

Dinsdag betuigde koning Filip in een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi spijt voor ‘de wonden uit het verleden’, die ‘pijnlijk voelbaar worden door discriminatie’, wat ‘nog te sterk aanwezig is in onze samenleving’. Het zijn geen officiële excuses die geïnterpreteerd kunnen worden als een schuldbekentenis. De juridische draagwijdte van die brief is dan ook beperkt: een schadevergoeding zit er nog niet in.

In uw boek schrijft u dat u echt excuses wilt.

‘Zeker! Niet alleen van het koningshuis, maar ook van de kerk, het bedrijfsleven en de politiek. Ik wil dat ze erkennen dat de kolonisatie een onrechtvaardig, gewelddadig systeem was, waar zij elk hun eigen rol in hebben gespeeld. Om mij tot het koningshuis te beperken: prins Laurent heeft zijn oudoom onlangs nog verdedigd. Leopold is zelf nooit in Congo geweest, zei hij, en heeft dus niemand vermoord, en niemand de handen afgehakt. Maar Congo was zijn persoonlijk eigendom, en hij wist wat er gebeurde, dus hij was eindverantwoordelijk. Natuurlijk heeft Leopold ook veel goeds gedaan voor België, en heeft hij dankzij het geld dat er uit Congo kwam, een zekere grandeur aan ons land gegeven. Maar de Congolese bevolking heeft daar de prijs voor betaald.’

We zien nu veel mensen op straat, maar het protest blijft grotendeels beschaafd. Toch schrijft u dat Afrikaans-Belgische jongeren steeds meer radicaliseren. Waar ziet u dat?

‘Vooral in de sociaal moeilijke milieus, waaruit jongeren omhoog willen klimmen. Een verschil met de kinderen van arbeidsmigranten uit Turkije en Noord-Afrika is dat hun ouders laagopgeleid waren. Onze ouders hadden goede diploma’s: ik heb nonkels (ooms, red) en tantes die de universiteit hebben afgemaakt en door het structurele racisme toch alleen kranten konden bezorgen. De volgende generatie merkt dat ook zij nauwelijks op hun eigen niveau aan de slag kunnen, omdat ze geen netwerk hebben, of omdat hun kleur in de weg zit. Dat probleem mogen we niet negeren, want de frustratie neemt bij deze jongeren alleen maar toe, en op een dag ontploffen zij.’

De protesten leiden tot een debat over dit onderwerp, en waar de een hoopvol is dat het tot verandering leidt, vindt de ander dat de boel wordt gepolariseerd. Werkt te veel druk niet averechts?

‘Ik denk dat polarisatie hoort bij emancipatie: het systeem was indertijd ook tegen vrouwen die stemrecht wilden. We moeten de aandacht vasthouden, want het probleem gaat niet weg, en de Black Lives Matter-beweging is geen hype. Het gaat over het leven van mensen, over hun dagelijkse realiteit.

‘Ik ben hoopvol. De meeste twintigers en dertigers die hier zijn geboren, willen vorm geven aan deze samenleving, omdat zij hier thuishoren. Ik hoop dat we erin slagen de komende vijf jaar belangengroepen op te richten die ook aan tafel zitten in de media en de politiek. Als zij meepraten, en gehoord worden, is er alle reden tot optimisme.’