Ook de Facebookgroep van een keurige nieuwbouwwijk wordt overspoeld door coronadiscussies: ‘Flikker eens op met dat gezeik van je’

De maatschappelijke polarisatie heeft ook de Facebookgroep van de Arnhemse wijk Schuytgraaf bereikt. ‘Stop die boosters waar de zon niet schijnt.’

Twee maanden geleden plaatste een man in de Facebookgroep van de keurige Arnhemse wijk Schuytgraaf een live-video van de coronarellen in Rotterdam. Daarbij de tekst: ‘Wat je zaait is wat je oogst.’

In de reacties daaronder ging het al gauw los. ‘Ga jij eens even ergens anders jouw (politieke) voorkeuren verkondigen’, schreef iemand. ‘Dit heeft niks met je wijk te maken.’

‘Inderdaad, kansloos’, schreef een ander. ‘Totaal geen nuttige informatie voor deze groep. Hopelijk is er al contact gevonden met de beheerder zodat dit soort simpele zielen elders onrust kunnen stoken.’

‘Flikker eens op met dat gezeik van je’, schreef een derde. ‘Zet het lekker op je tijdlijn en niet hier.’

Waarop de man die de video had geplaatst reageerde met de volgende woorden: ‘Stop die boosters waar de zon niet schijnt.’

Hoogoplopende discussies

Klein leed natuurlijk, zo’n woordenwisseling in een Facebookgroep met ruim zesduizend leden. Maar ook illustratief voor de staat van het land. De lontjes zijn kort. De polarisatie neemt toe. En dat wordt steeds zichtbaarder, vooral op de sociale media.

Overal in Nederland worden Facebookpagina’s en appgroepen van buurten, vriendenclubs en voetbalteams overspoeld met informatie en desinformatie over het coronavirus en aanverwante zaken. Het leidt geregeld tot hoogoplopende discussies. Zoals in de Facebookgroep ‘Bewoners Schuytgraaf’.

Robert Buning (35), lid van die groep, begon zich er behoorlijk aan te ergeren. In zijn optiek zouden mensen daar foto’s moeten delen van een gevonden sleutelbos. Een oproep plaatsen voor ‘een buddy om mee te boksen’. Of een aanbieding als: ‘Diverse lappen stof. Te ruilen voor een zak oliebollen of een fles wijn’. De groep was niet bedoeld voor schreeuwende berichten over vaccinaties, QR-codes of the Great Reset.

Buning, die vijf jaar in de wijk woont, werkt als recruitmentspecialist: hij helpt bedrijven bij de zoektocht naar personeel. In het maatschappelijk debat schaart hij zichzelf ergens in het midden. De wetenschap vertrouwt hij, de politiek een stuk minder. Maar op de Dam demonstreren tegen het coronabeleid? Nee, daar voelt hij zich niet prettig bij.

Hij wil mensen ook absoluut niet de mond snoeren, benadrukt hij. Van hem mag iedereen zeggen wat hij wil. Ook hij heeft gevaccineerde en ongevaccineerde vrienden. En nee, dat leidt niet tot felle discussies. ‘We spreken er op een normale manier over’, zegt hij. ‘Ik hoef niemand te overtuigen.’

Dat anderen dat wel proberen, ook in zo’n groep die daar helemaal niet voor bedoeld is, stoort hem. Zeker als dat gepaard gaat met allerhande persoonlijke aanvallen, waarbij ook nog weleens met ‘kanker’ gescholden wordt. ‘Ik zit daar niet op te wachten’, zegt hij. ‘Het gaat de hele dag al over corona. Overal. Moet dat dan ook op de Facebookpagina van de wijk?’

Ook andere bewoners van Schuytgraaf ergerden zich groen en geel, blijkt uit oudere berichten in de openbare groep. Een jaar geleden constateerde iemand al dat er ‘berichten gedeeld worden die op geen enkele manier te maken hebben met onze mooie wijk’. Over mondkapjes, vaccinaties en de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld. Hij peilde of iemand daarop zat te wachten. Nee, antwoordden 388 mensen. Ja, zeiden er zeven. Toch stopte het daarna niet.

‘Kan je please jezelf verwijderen uit deze groep of gewoon stoppen met je spam over nutteloze berichten omtrent corona’, vroeg een vrouw op 8 oktober aan een man die aan de lopende band coronaberichten plaatste. ‘Dit hoort niet thuis op een bewonerspagina!’ Ze kreeg instemmende reacties, maar ook nu hield de ellende niet op.

Op 4 november stelde iemand de retorische vraag of het ‘wellicht een goed idee’ zou zijn de groep te gebruiken ‘voor nuttige zaken voor onze wijk’, en dan graag ‘zonder negatieve discussies’.

‘Laat het beheer het stokje doorgeven aan iemand die wel echt een pagina goed weet te beheren’, schreef een man.

‘De beheerder reageert op geen enkel bericht meer’, schreef een ander. ‘Dus iedereen heeft vrij spel en niemand doet er iets aan.’

‘Zou de beheerder, die een psychologiegraad heeft, dit soms als één groot onderzoek zien?’ vroeg een vrouw zich af. ‘Hoe mensen zich gedragen zonder enige toezicht.’

Besloten groep

En dat is dus waarom Robert Buning besloot in te grijpen. In de laatste dagen van 2021 richtte hij de groep ‘Schuytgraaf Bewoners’ op. Het is een besloten groep, waar niet iedereen lid van kan worden.

‘Discussiëren over actuele thema’s die gaan over het reilen en zeilen in Schuytgraaf zijn toegestaan, mits dit op een respectvolle manier gaat’, schreef hij in de toelichting. ‘Maak er wat moois van samen!’

Binnen een paar dagen had de groep meer dan vijfhonderd leden. Zij kunnen nu zien dat de meidenclub en de kidsclub weer beginnen in Schuytgraaf, dat iemand een installateur zoekt om het lek in de radiator van de stadsverwarming te repareren en dat er een rijtje omgevallen winkelwagentjes midden op de weg is aangetroffen.

Er is nog geen onvertogen woord gevallen.