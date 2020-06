Ook de droom van de burgemeester van Minneapolis ging in vlammen op

In Minneapolis gingen dit weekend niet alleen tientallen winkels in vlammen op, maar ook de politieke droom van de Democratische burgemeester Jacob Frey.

Burgerrechtenadvocaat Jacob Frey werd in 2018 tot burgemeester gekozen – een charismatische man die door sommigen als een lokale versie van de Canadese premier Trudeau werd gezien. Een van zijn belangrijkste beloften: het verbeteren van de relatie tussen de politie en de burgers van Minneapolis, na twee geruchtmakende incidenten waarbij burgers om het leven waren gekomen door politiekogels.

Nu ligt Jacob Frey zelf onder vuur, vanwege het brute optreden van politieman Derek Chauvin tegen de zwarte verdachte George Floyd, maar ook vanwege zijn volgens critici veel te weifelende optreden tegenover de relschoppers en plunderaars.

Bijzonder omstreden is zijn besluit om donderdag een belegerd politiebureau op te geven, waarna het in brand werd gestoken door demonstranten. Volgens Frey waren de agenten die het bureau verdedigden elders in de stad harder nodig. Maar voor zijn tegenstanders waren de zwartgeblakerde resten van het bureau een symbool voor de machteloosheid van ‘een heel zwakke radicaal linkse burgemeester’, zoals president Trump hem op Twitter noemde.

Homohuwelijk

Jacob Frey werd geboren in een voorstad van Washington en was als student een professionele marathonloper. Na een marathon in Minneapolis was hij zo gecharmeerd van de stad dat hij er zich als advocaat vestigde. Hij was gespecialiseerd in sociale zaken. Zo stond hij mensen bij die na een tornado hun huis waren kwijtgeraakt en ijverde hij (als hetero) voor het homohuwelijk.

In 2013 werd hij gekozen in de gemeenteraad. De toenmalige burgemeester, Betsy Hodges, raakte in politieke moeilijkheden door politiegeweld. In 2015 schoot een witte agent een zwarte man neer, in 2017 doodde een Somalisch-Amerikaanse agent een witte vrouw die de politie had gebeld omdat ze achter haar huis geschreeuw had gehoord en vreesde dat een vrouw werd aangerand.

Frey beloofde het beter te doen. ‘Ik wil dat mensen weten dat hun politieagent op maandag, dinsdag en vrijdag van 4 tot 10 uur Jenny is’, zei hij na zijn verkiezing. ‘Ik wil dat jullie Jenny bij naam kennen.’

Liefde en compassie

Na de dood van George Floyd bleek hoe weinig er van zijn goede voornemens terecht is gekomen. Zwarte burgers van Minneapolis kwamen massaal in opstand. Toch heeft Frey er alles aan gedaan om de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij veroordeelde het politiegeweld tegen Floyd meteen, zonder een onderzoek af te wachten, zoals gebruikelijk is. ‘Zwart zijn in Amerika zou geen doodstraf moeten zijn’, zei hij, nadat hij de beelden van de arrestatie van Floyd had gezien.

Niettemin was het vanaf maandag onrustig in de stad. Op donderdagmiddag riep Frey demonstranten op naar huis te gaan. ‘We moeten de radicale liefde en compassie brengen die we allemaal in ons hebben’, twitterde hij. Diezelfde avond ging het politiebureau in vlammen op.

De Democratische gouverneur Tim Walz bekritiseerde ‘het abjecte falen’ van de burgemeester en nam de bestrijding van de rellen over. Vrijdag kreeg ook Walz de situatie niet onder controle. Pas zaterdag was het iets rustiger. Ondertussen is de ster van de idealistische burgemeester Jacob Frey verbleekt door de dood van George Floyd en de ernstigste rellen sinds jaren.