Ook de aardverschuiving op Ischia was een aangekondigde ramp

Inwoners van Ischia ruimen zondag het puin dat het resultaat is van de aardverschuiving van zaterdag. Beeld AP

Het jongste slachtoffer was nog maar drie weken oud toen hij en zijn ouders thuis overvallen werden door de stroom van modder en stenen. Terwijl hun gezichten in de media verschenen, volgens het ritueel van publieke rouw dat op elke dodelijke ramp volgt, rees zaterdag meteen de vraag die daar ook onherroepelijk bij hoort: had dit drama voorkomen kunnen worden?

De aardverschuiving is natuurgeweld, veroorzaakt door extreme regenval, maar het is ook de derde keer in vijftien jaar tijd dat zulke regen juist op Ischia tot dodelijke slachtoffers leidt. Dat komt mede doordat het toeristische eiland voor de kust van Napels vol staat met illegale bouwwerken, op riskante plekken. Ook maakt het vele cement de grond op Ischia extra gevoelig voor aardverschuivingen en overstromingen, omdat het regenwater slecht kan wegstromen.

Illegale bouw

Het zogeheten abusivismo (illegaal bouwen) is een hardnekkig probleem in Italië. Het nationale statistiekbureau meldde vorig jaar dat zo’n 15 procent van de huizen ooit zonder vergunning gebouwd is. Dat is een afname ten opzichte van 2017, toen één op de vijf Italiaanse huizen illegaal was, maar de regionale verschillen zijn enorm.

De regio Campanië, waar Ischia onder valt, voert de lijst van onwettig gebouwde huizen aan, met een percentage van 48,8 procent. Zeshonderd huizen op Ischia wacht een definitieve verordening tot sloop, verklaarde milieuorganisatie Legambiente zaterdag. Het werkelijke aantal illegale huizen ligt vermoedelijk nog veel hoger, zo bleek na een aardbeving in 2017.

Die veroorzaakte twee doden en grote materiële schade op het eiland, maar toch deden inwoners amper een beroep op hulpgeld. In plaats daarvan kozen ze voor het aanbod van een alternatieve woonplek. Want hoe vraag je subsidie aan voor het herbouwen van een huis dat officieel niet bestaat?

Daarop besloot de eerste regering-Conte in 2018 tot een generaal pardon: wie schade had geleden, kon aanspraak maken op subsidie, ook voor een illegaal huis. De 62 duizend inwoners van Ischia dienden samen 27 duizend verzoeken in, waarvan een groot deel nog niet behandeld is. Toenmalig premier Giuseppe Conte, inmiddels leider van de Vijfsterrenbeweging, krijgt er nu hevig van langs van politieke tegenstanders, omdat hij met het pardon de illegale bouw zou hebben goedgekeurd.

Structurele hoofdpijndossiers

Of het pardon uit 2018 nu een goed idee was of niet, het werkelijke probleem zit dieper. Illegaal bouwen is al decennialang een discussiepunt (eerdere pardons stammen uit 1985, 1994 en 2003), maar leidt alleen in de nasleep van dodelijke rampen tot brede verontwaardiging.

Het doet denken aan andere Italiaanse hoofdpijndossiers, zoals dat van gebrekkig onderhouden infrastructuur. Na het instorten van het Morandi-viaduct bij Genua (2018) waren de schijnwerpers een paar weken volop gericht op verwaarloosde infrastructuur.

Sindsdien gaat er wat meer aandacht en geld naar infrastructuur, toch stortte er in april 2020 weer een grote Toscaanse brug in. Het was puur dankzij de coronalockdown dat daar geen doden bij vielen, en het lijkt ook bij het dossier omtrent illegale bouw een kwestie van tijd tot de realiteit de trage Italiaanse overheid weer eens inhaalt.

Maar de schuld is, zeker als het om illegale bouw gaat, niet alleen aan de autoriteiten te geven. Op het extreem toeristische Ischia is elke vierkante meter goud waard, en verzetten de bewoners zich hevig tegen sloopverordeningen, in de wetenschap dat handhaving toch ontbreekt.

Nu Italië steeds vaker te maken krijgt met extreme weersomstandigheden, wordt pijnlijk duidelijk hoe slecht het tegen die klimaattoekomst bestand is. Niet alleen ontbreekt een plan voor de toekomst, zelfs bestaande veiligheidsrichtlijnen zijn vaak een papieren werkelijkheid. Het verbeteren van die uitgangspositie zal veel kosten – zowel geld als politieke populariteit – maar zolang er niets gebeurt, betaalt Italië met mensenlevens.