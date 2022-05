Van Lienden zelf beweert dat er meerdere redenen waren om zijn eigen bedrijfje in april 2020 te gebruiken voor de deal met de overheid. Beeld ANP / Robin Utrecht

Na uitzendconcern Randstad is Coolblue het tweede bedrijf dat aangifte doet in de zogenoemde mondkapjesaffaire. Volgens advocaat Sabine Pijl, die Coolblue bijstaat, werkte het bedrijf belangeloos mee aan Hulptroepen Alliantie, omdat steeds werd verzekerd dat het om een non-profitinitiatief ging voor de zorg. ‘Dat was ook een strikte voorwaarde van het bedrijf’, aldus Pijl. ‘Als Coolblue had geweten dat de heren ook commercieel handelden, was de samenwerking nooit tot stand gekomen.’ Het bedrijf hielp onder meer mee bij de bouw van de webshop en de orderverwerking.

Coolblue zegt ook te zijn voorgelogen bij ‘de eindafrekening’ met Hulptroepen Alliantie. Topman Pieter Zwart besloot destijds om de kleine half miljoen euro die zijn bedrijf had geïnvesteerd in de non-profitstichting kwijt te schelden. Dat gebeurde volgens advocaat Pijl omdat Van Lienden, Damme en Van Gestel beweerden dat er geen geld was om de kosten van Coolblue te dekken. ‘Nu weten we dat de heren toen al de commerciële deal met overheid hadden gesloten waarmee miljoenen werden verdiend.’

Coolblue meent dat er misbruik is gemaakt van het vertrouwen van het bedrijf en is van plan het geld alsnog terug te vragen. Randstad, dat gratis personeel ter beschikking stelde aan Hulptroepen Alliantie, kondigde eerder ook al aan zo’n 1,5 ton terug te eisen van Van Lienden en partners.

Coolblue-ceo Pieter Zwart besloot destijds om de kleine half miljoen euro die zijn bedrijf had geïnvesteerd in de non-profitstichting kwijt te schelden. Nu vraagt het bedrijf een half miljoen schadevergoeding. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Helden van de zorg

De Volkskrant onthulde een jaar geleden dat de ondernemer en zijn compagnons een megaorder van 100,8 miljoen van VWS in het geheim op naam van hun eigen bedrijfje, Relief Goods Alliance, lieten zetten. Op die manier konden ze bruto zo’n dertig miljoen euro verdienen aan de levering van mondmaskers, terwijl ze richting de buitenwereld en hun partners volhielden ‘om niet’ te werken voor ‘de helden van de zorg’.

Van Lienden zelf beweert dat er meerdere redenen waren om zijn eigen bedrijfje in april 2020 te gebruiken voor de deal met de overheid. Volgens de ex-ambtenaar zou onder andere Coolblue niet hebben gewild dat de charitatieve stichting werd gebruikt voor de levering aan VWS. ‘Dat is pertinent onwaar’, aldus Pijl. ‘Coolblue wist dat er gesproken werd met de overheid, maar ging er altijd vanuit dat dat op non-profit basis gebeurde.’

Eerder verklaarde ceo Pieter Zwart al dat hij ‘nooit, nooit, nooit’ door Van Lienden werd geïnformeerd. ‘We wilden iets goeds doen, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dan blijkt een jaar later dat er buiten ons om een deal met de overheid is gekookt via een commerciële bv. Dat moest ik lezen in de Volkskrant.’

Dat Coolblue zo lang heeft gewacht met het doen van aangifte, komt volgens advocaat Pijl omdat er veel tijd nodig was om alle informatie 'zorgvuldig te verzamelen’. Ook zou dankzij het recente boek Sywerts Miljoenen van Follow The Money ‘een nog completer beeld’ zijn ontstaan.

Bernd Damme zegt in een reactie dat de beschuldiging van oplichting ‘klinkklare onzin’ is en dat ze Coolblue-topman Pieter Zwart hadden ingelicht over hun commerciële activiteiten. Van Lienden en Van Gestel reageerden niet op een verzoek voor commentaar.

Coolblue had eind 2021 voor het laatst contact met Van Lienden over de affaire, maar volgens Pijl leverde dat niets op. ‘Het maakte alleen maar duidelijk dat zij een heel andere kijk op de gang van zaken hebben dan wij.’

Van Lienden en zijn partners komen door de nieuwe aangifte verder in het nauw. Het OM doet al langer onderzoek naar oplichting en verduistering door de drie mannen en heeft voor 11,5 miljoen euro beslag laten leggen op hun bankrekening. Van Lienden en Damme werden eind april geschorst als bestuurder van Hulptroepen Alliantie. Volgens het OM en zeven ex-medewerkers hebben ze de stichting ernstig benadeeld door orders in het geniep door te sluizen naar hun eigen bv.