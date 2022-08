Ook CDA’ers in opstand tegen nieuwe asieldeal: ‘Dit is een schande en een brevet van onvermogen’

Asielzoekers wachten buiten de poort bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nacht na nacht slapen honderden mensen buiten het aanmeldcentrum. Hulporganisaties die normaal in conflictgebieden en ontwikkelingslanden werken, schieten te hulp. Beeld Vincent Jannink / ANP

Bijna honderd raadsleden, wethouders en regionale bestuurders van het CDA hebben dinsdag per brief kritiek geuit op het asielakkoord dat hun partij vrijdag overeenkwam met de overige regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie. Daarin staat dat er meer geld komt voor gemeenten om opvangplekken te creëren, maar ook dat het kabinet het aantal asielzoekers dat naar Nederland mag komen, flink wil terugschroeven.

Vooral dat laatste schiet in het verkeerde keelgat van een deel van de CDA-achterban. ‘Het is een schande en een brevet van onvermogen’, zegt Irene Plas, een van de kartrekkers van de brief, die nog steeds ondertekend kan worden. Plas is interim-voorzitter van het CDA Brunssum (Limburg). Mede-intiatiefnemers zijn CDA’ers Jaap Scheele (Zeeland) en Wouter van Dis (Zuid-Holland). Prominente ondertekenaars zijn onder andere oud-voorzitter van CDA Brabant Wil van der Kruijs en oud-Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier.

Falend kabinetsbeleid

De ondertekenaars bekritiseren partijleider Wopke Hoekstra, die volgens hen in een interview in het AD de problemen in de asielopvang onterecht heeft afgeschoven op vluchtelingen. Hij vindt onder mee dat de ‘migratie fors omlaag moet’. Dat ziet een deel van de CDA’ers compleet anders. ‘Het is niet de schuld van de vluchteling dat wij geen bed voor hem of haar kunnen regelen’, schrijven zij aan Hoekstra. ‘In geen geval kan het falen van opeenvolgende kabinetten ertoe leiden dat wij als CDA pleiten voor het weren van mensen die op de vlucht zijn.’

De maat is vol voor de CDA’ers, nu er in het asielakkoord dat de CDA-top vrijdag sloot met regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie staat dat het kabinet de asielinstroom wil proberen te beperken, door gezinshereniging te vertragen. Dat betekent dat nareizigers, zoals achtergebleven gezinsleden, pas naar Nederland mogen komen als een vluchteling die hier mag blijven ook een woning heeft.

De briefschrijvers wijzen de CDA-top op Europese regelgeving en internationale verdragen die het kabinet heeft ondertekenend, en die strijdig zijn met dit plan. ‘Die verdragen zijn er niet voor de sier, die hebben we ondertekend uit volle overtuiging’, zegt initiatiefnemer Irene Plas. ‘Dit raakt de kern van waar wij als christendemocraten voor staan: gerechtigheid en solidariteit. Vluchtelingen zijn onze naasten, en gelijkwaardig aan ieder ander.’

Politieke onwil

De briefschrijvers constateren een ‘verschil in lijn tussen de partijtop en de leden’ over het te voeren asielbeleid. Aangenomen resoluties op partijcongressen worden volgens hen regelmatig in de wind geslagen. Zij eisen daarom via het partijbestuur dat er tijdens het aankomende partijcongres op zaterdag 5 november een ‘brede discussie’ wordt gevoerd over de asielkoers.

Wat de ondertekenaars van de brief betreft is de koers van de partijtop nu ‘te kil en te rechts’. ‘Als we in staat zijn om duizenden bezoekers van Lowlands of Pinkpop te faciliteren, dan kunnen wij ook heus een paar honderd asielzoekers opvangen’, zegt initiatiefnemer Plas. ‘Het is politieke onwil als dat niet gebeurt.’

De onvrede in de achterban van het CDA is niet de enige tegenslag voor het kabinet. Maandag uitten zo'n honderd leden van de ChristenUnie in het Nederlands Dagblad ook al hun woede over het nieuwe asielakkoord. ‘Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen’ valt ook bij hen verkeerd.

Problematisch is ook dat de regeringspartijen inmiddels allemaal met verschillende interpretaties van de nieuwe asielafspraken komen. Zo ziet de VVD in de kabinetsplannen een ‘flinke stap richting een asielstop’ en benadrukt het richting de eigen achterban dat de duizend vluchtelingen, die volgens de Turkije-deal jaarlijks in Nederland welkom zouden zijn, nu niet meer komen. Coalitiepartner ChristenUnie ziet dat anders. In een brief aan de leden schreef Kamerlid Don Ceder dat er volgend jaar weliswaar niet meer duizend, maar nog wel vijfhonderd vluchtelingen worden opgenomen in het kader van de Turkije-deal. Ook meldde hij dat visa voor gezinshereniging na ‘maximaal zes maanden’ alsnog worden verstrekt.