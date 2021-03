Ook buurlanden worstelen met derde golf, Chili vaccineert vlot en brandhaard in Edam-Volendam

Het vaccintempo in Chili ligt hoog: alleen op de Malediven en in San Marino relatief vaker vaccins toegediend. Beeld Getty Images

Na recente aanscherpingen in Frankrijk en Italië werd woensdag bekend dat ook België verder op slot gaat: scholen, kapsalons en niet-essentiële winkels gaan tot 25 april dicht. Bij het afkondigen van de maatregelen sprak premier De Croo van een ‘afkoelingsperiode’. Na een hevige tweede golf rond oktober schommelde het aantal besmettingen in België de afgelopen tijd stabiel rond de tweeduizend per dag. Nu de Britse variant ook hier dominant is geworden, lopen de cijfers weer op. Ook in Duitsland stijgt het aantal besmettingen. Toch is daar woensdag een maatregel teruggedraaid: samen met het verlengen van het huidige maatregelenpakket had bondskanselier Merkel ook een strenge, vijfdaagse lockdown afgekondigd rond Pasen. Na felle kritiek is ze daarvan teruggekomen.

Chileense vaccinatiegraad hoger dan die in VK

Hoewel het Verenigd Koninkrijk de afgelopen week enkele malen zijn eigen prikrecord verbrak, is het wat vaccinatiegraad betreft ingehaald door Chili. Op een bevolking van bijna 19 miljoen Chilenen zijn er tegen de 9 miljoen doses toegediend. Dat zijn zo’n 47 inentingen per 100 inwoners, tegenover 45 in het VK. Alleen in Israël, de Seychellen en de Verenigde Arabische Emiraten ligt de vaccinatiegraad hoger. Wel lijkt Chili hen bij te benen: deze week zijn alleen op de Malediven en in San Marino relatief vaker vaccins toegediend.

Brandhaard in Edam-Volendam, twee Waddeneilanden bijna coronavrij

Het aantal besmettingen in Nederland nam de afgelopen week toe met 19 procent. In iedere veiligheidsregio lopen de cijfers op. Toch zijn er sterke verschillen per gemeente. Zo zijn er de afgelopen week in Edam-Volendam, Maasdriel en Zwartewaterland meer dan 700 besmettingen gemeld per 100 duizend inwoners. Volgens de routekaart van het kabinet geldt vanaf 250 besmettingen per 100 duizend inwoners het alarmniveau ‘Zeer ernstig’. Op Vlieland en Ameland werd in de afgelopen week helemaal niemand positief getest. Op Urk zijn, na een eerdere grote uitbraak, de afgelopen week relatief weinig besmettingen geconstateerd. Toch zijn er zorgen vanuit het OMT: een grote gereformeerde gemeente in Urk zegt vanaf zondag weer kerkgangers te ontvangen, zonder mondkapje. Volgens OMT-lid Marion Koopmans is dat een vorm van Russische roulette.