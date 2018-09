Ook burgemeester Londen roept op tot nieuw referendum over Brexit

De Londense burgemeester Sadiq Khan roept de Britse regering op om een nieuw referendum te organiseren over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Er staat volgens hem te veel op het spel om het volk geen inspraak te geven. Dat schrijft hij vandaag zelf in de Britse zondagskrant The Observer .

Op 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk zich officieel terugtrekken uit de Europese Unie. Momenteel zijn de Britse premier Theresa May en de EU-onderhandelaars er echter nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de toekomstige betrekkingen tussen het land en de Unie. Steeds meer Britse parlementsleden, bedrijfs- en vakbondsleiders willen daarom dat het volk zijn mening kan geven over de uiteindelijke brexitdeal.

Nu pleit ook de Londense burgemeester Sadiq Khan voor een nieuw referendum. Hij verwijt de regering 'een chaotische benadering van de onderhandelingen' die hen 'langs een potentieel erg schadelijk pad kunnen leiden, niet alleen voor Londen, maar voor het hele land', zo stelt hij in een opiniestuk in The Observer.

'Nu de tijd snel opraakt, blijven we achter met twee mogelijkheden - een slechte deal, die zo vaag zou kunnen zijn dat we de EU verlaten terwijl we in het duister tasten over onze toekomstige relatie, of een 'no-deal'-brexit. Beide scenario's staan mijlenver van wat beloofd was tijdens de campagne voor het referendum en brengen de leugens en onwaarheden die aan het publiek verkocht werden alleen maar meer aan het licht', schrijft hij. 'Ze zijn allebei ook enorm riskant en ik geloof niet dat May het mandaat heeft om zo flagrant te gokken met de economie en het levensonderhoud van het volk', aldus Khan.

De bedreiging voor de levensstandaard, de economie en de arbeidsmarkt is veel te groot om kiezers geen stem te geven, aldus Khan. Hij wil daarom dat kiezers kunnen stemmen over de brexitdeal van de overheid, over een 'no-deal-brexit' als er geen akkoord zou zijn, of over de optie om in de EU te blijven, schrijft hij in de krant.

Labour

May heeft al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat ze geen tweede referendum wil. De parlementsleden zullen volgens haar mogen stemmen over het al dan niet aanvaarden van het finale akkoord.

Het feit dat Khan, een vooraanstaand lid van de Britse oppositiepartij Labour, zich nu uitspreekt in het voordeel van een referendum, plaatst echter meer druk op Labour-leider Jeremy Corbyn om ook het idee te steunen.