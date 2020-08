Ook burgemeester Halsema geeft ‘laatste waarschuwing’

Burgemeester Femke Halsema tijdens een persconferentie op het stadhuis. Beeld ANP

‘Op die manier kunnen we daar actief op handhaven’, zei burgemeester Femke Halsema dinsdagavond, aansluitend op de persconferentie van het kabinet. Tijdens een geïmproviseerde bijeenkomst op het stadhuis lichtte ze de maatregelen toe, in de hoop de trend van het toenemende aantal besmettingen om te buigen. Al konden haar woorden, net als die van het kabinet, vooral worden opgevat als een appèl op het naleven van de afspraken.

‘We maken ons grote zorgen’, zei Halsema onomwonden in het stadhuis. Zulke grote zorgen dat het er zelfs even op leek alsof Amsterdam alle dagjesmensen en andere bezoekers die er zonder dringende reden zijn, wil weren. Maar die stevige woorden, geuit in een brief van de veiligheidsregio die Halsema voorzit, bleken volgens haar woordvoerder niet te kloppen. Toerisme is een levensader die Amsterdam jaarlijks honderden miljoenen oplevert.

Dat de nood hoog is in de hoofdstad, is evident. In Amsterdam testen bijna twee keer zo veel mensen positief op corona als het landelijk gemiddelde (6,3 procent om 3,6 procent). En volgens de laatste cijfers van het RIVM neemt Amsterdam een vierde van alle nieuwe besmettingen voor zijn rekening. Tussen maandag- en dinsdagochtend testten in heel Nederland 489 mensen positief op het virus, van wie 121 in Amsterdam.

Regionaal blussen

Dat het kabinet dinsdag uitgebreid stilstond bij de ontwikkelingen in Amsterdam, is dan ook niet verwonderlijk. De strategie van de rijksoverheid is om met effectieve maatregelen ‘brandjes te blussen’ op regionaal niveau. In grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag slaat het virus steeds meer om zich heen, in het noorden van het land wordt hoegenaamd geen besmettingsgeval gemeld.

Voor Amsterdam en Rotterdam geldt dat daar op drukke plaatsen al een lokale mondkapjesplicht is ingevoerd. In het Amsterdamse geval is die plicht al bij de rechter aangevochten. Woensdag doet de kortgedingrechter in Amsterdam uitspraak in dat proces dat door een aantal ondernemers, onder meer van de Albert Cuypmarkt, is aangespannen.

Het virus woedt in Amsterdam vooral in stadsdeel Nieuw-West: vorige week werden daar 158 besmettingen gemeld. Afgezet tegen het aantal inwoners scoort alleen stadsdeel Centrum slechter. ‘Veel mensen in Nieuw-West zijn kleinbehuisd. De noodzaak om elkaar buiten te ontmoeten is groot’, zei Halsema. Besmettingen doen zich grotendeels voor bij de feestjes, bruiloften en andere vieringen door inwoners van het stadsdeel. Al wijst Halsema erop dat het aantal besmettingen in veel meer stadsdelen toeneemt.

Terwijl de horeca vreesde voor het terugdraaien van vrijheden, deelde Halsema vooral een laatste waarschuwing uit. Gaat het ergens mis, dan krijgt het café/restaurant/zalencentrum nog één kans om orde op zaken te stellen. De tijd van twee keer waarschuwen is in Amsterdam voorbij, aldus de burgemeester. Na die ene waarschuwing kan direct tot sluiting worden overgegaan. Bij ‘excessen’ gaat de zaak meteen op slot.

Ook de groei aan illegale feesten baart Halsema zorgen. Achter zogenaamd gesloten deuren komen met name veel jongeren bijeen. Ook op boten, beter zichtbaar uiteraard, wordt volop gefeest.

De Bijenkorf

Dinsdagavond werd ook bekend dat winkelwarenhuis de Bijenkorf in Amsterdam voorlopig dicht moet, nu tien personeelsleden hebben doorgewerkt terwijl ze besmet waren met corona. De sluiting geldt voor maximaal tien dagen. De Bijenkorf aan de Dam wordt al lang niet meer gefrequenteerd door ‘gewone’ Amsterdammers. Veel producten zijn zo duur dat de klandizie vooral uit welgestelde toeristen bestaat, zoals Chinezen en Amerikanen. De sluiting van het warenhuis ‘markeert hoeveel zorgen we ons maken’, zei Halsema.

Ondertussen worden in Amsterdam steeds meer maatregelen getroffen om het coronavirus te beteugelen, ook in sectoren waarin de overheid niet primair kan of wil ingrijpen. Veel scholen – in Amsterdam is de schoolvakantie voorbij – besluiten eigenstandig tot het verplicht dragen van mondkapjes door leerlingen en/of onderwijzend personeel.