Ook buiten de Randstad kampen basisscholen met tekort aan docenten – ‘het is brandjes blussen’

Personeel van basisschool De Plotter in vergadering voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Basisschooldirecteur Irma Pieper (53) houdt van puzzelen, maar de laatste jaren was het hard zoeken naar ontbrekende stukjes. Na zestien jaar als hoofd van Montessori kindcentrum De Plotter in Zutphen begon ze zich vorig jaar voor het eerst af te vragen: als dit het is, is dit dan nog wel een baan voor mij? ‘Het is brandjes blussen, ik ben vooral bezig met personeel zoeken.’

Maandag beginnen de scholen in het oosten van het land. Een groot probleem dat zich vooral voordoet in de Randstad is al enige tijd ook te ontwaren in het buitengebied: het tekort aan docenten. De bezetting rond krijgen is er nog niet zo ingewikkeld als in de grote steden, maar er heeft een kentering plaatsgevonden. De vrees voor te weinig leerlingen om klassen te vullen heeft in menig (voormalig) krimpregio plaatsgemaakt voor de vrees of kinderen wel een docent voor de klas krijgen.

Pieper is directeur van het swingende type. Zongebruind en gekleed in bloemenrok met witte Adidas-gympen eronder spreekt ze donderdag haar team aan met ‘lieve schatjes’. Pieper grapt dat ze blij is dat niemand ‘per ongeluk zwanger’ is teruggekomen van vakantie en haar bezetting dus nog steeds op orde is. Geen vervelende boodschap voor een groep waarvan ‘iedereen vorig jaar meer dagen werkte’ dan in zijn of haar contract stond.

Voor de zomer was Pieper niet zeker dat ze deze puzzel gelegd ging krijgen. Door een collega die vertrok naar een andere baan, en een extra klas om de groepen niet uit hun voegen te laten barsten, stond Pieper voor de lastige opgave twee fte te vinden. Maar donderdag kon ze op de teamdag toch mooi Adne, Sjoukje, Leonie en Sanne introduceren aan hun nieuwe collega’s.

Landelijk probleem

De stroperige zoektocht van De Plotter is maar al te herkenbaar voor de Algemene Onderwijsbond (AOb). ‘In grote lijnen doen tekorten zich nu overal voor’, zegt bestuurder Thijs Roovers. ‘Van de krimpregio’s in Gronings gaswinningsgebied tot de uithoeken van Zeeland.’ De puzzels worden daar met enige moeite nog wel gelegd, maar qua invallers houdt het meestal niet over. In de Randstad is het nu al zover dat menig school voor aanvang van het nieuwe jaar het team niet compleet heeft.

En dus zoekt elke school voor zichzelf naar creatieve oplossingen. De Veluwse Onderwijsgroep, met achttien basisschoollocaties in en rondom Apeldoorn, heeft al enige jaren wat ze zelf een ‘flexpool’ noemen. Meesters en juffen die weliswaar in dienst zijn, maar geen vaste klas hebben. Op alle locaties kunnen ze worden ingezet.

‘Een win-win-situatie’, zegt Chantal Hagen, directeur van een van de aangesloten scholen bij de Veluwse Onderwijsgroep. ‘Wij kunnen gaten gemakkelijker opvullen en leerkrachten die nog geen vaste klas willen, kunnen bij ons ervaring opdoen.’

In Zutphen heeft Pieper die luxe niet. Er was enig geluk voor nodig om haar vaste team rond te krijgen. Zo profiteerde ze van de trek uit de Randstad naar het oosten, zo blijkt als de nieuwe leerkrachten zichzelf donderdag voorstellen. Zoals Leonie Hoogeslag, die vijf jaar geleden vanuit Den Haag naar Zutphen verhuisde. Ze gaf tijdens de lockdown thuisonderwijs aan haar eigen kinderen. Dat beviel zo goed – tot grote hilariteit van haar nieuwe collega’s, die ouders met heel andere ervaringen kennen – dat ze besloot er iets mee te doen. Vanaf maandag zet ze haar eerste stappen als juf.

Onderwijskwaliteit

Prachtig natuurlijk, vindt Roovers van de AOb, maar de kleine aantallen zij-instromers lossen het grotere probleem niet op. Ook de trek uit de grote steden, waar leerkrachten een huis in het centrum doorgaans niet kunnen betalen, zal volgens hem het probleem in het buitengebied bij lange na niet oplossen, terwijl het probleem in de Randstad intussen wél groter wordt.

Roovers memoreert nog maar eens dat er drie decennia aan rapporten liggen die voor dit scenario van landelijke tekorten waarschuwden. ‘En we zitten nog niet eens op de piek.’ Hij hekelt de kortetermijnoplossingen, met stagiaires, kunstenaars en personeel van de kinderopvang voor de klas. ‘Dit maakt het toch al enorme probleem alleen maar groter, omdat het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.’

Het gevolg is volgens hem groeiende kansenongelijkheid. Tussen leerlingen van ouders die wel bijles kunnen betalen en ouders die dit niet kunnen, om maar wat te noemen. En ondertussen zijn de structurele tekorten niet opgelost, waardoor er voor meesters en juffen wat te kiezen valt. Een situatie waar scholen in mindere wijken onherroepelijk de dupe van zijn.

Het is cru, maar voor leerkrachten heeft de krappe arbeidsmarkt dus ook een zonnige kant. Zo kon op De Plotter in Zutphen voormalig kinder- en jeugdpsycholoog Sjoukje Delfsma, net als haar nieuwe collega Leonie, onmiddellijk als zij-instromer aan de slag op de Montessorischool van haar eigen kinderen. ‘Een langgekoesterde droom is in vervulling gegaan.’

Voor Adne Holmer, nog een van de nieuwe leerkrachten op De Plotter, werkt de krappe arbeidsmarkt ook in zijn voordeel. Met zijn 27 jaar en krap drie jaar ervaring zit hij nu al op plek waar hij zijn wil. ‘Na mijn verhuizing naar Zutphen heb ik alleen maar even hoeven bellen naar Irma.’