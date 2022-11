Ook bouwende burgers worden geraakt door de bouwcrisis: ‘Dan moet de parkeergarage maar weg’

Artist’s impression van het cohousingproject in Arnhem. Beeld H2A Architecten.

Het begon zes jaar geleden met de vrolijke opwinding van het plannen maken, vertelt Theo Waegemaekers. De gepensioneerde bedrijfsarts (68) loopt het braakliggend terrein op aan de doorgaande weg Nieuwe Plein in Arnhem, om de hoek van het centraal station van de stad. Hij wijst om zich heen. Op deze toplocatie gaat zijn bouwcollectief, de vereniging Cohousing Arnhem, een eigen woondroom verwezenlijken. Tenminste, dat is de bedoeling.

De vereniging wil een duurzaam woongebouw met 33 appartementen ontwikkelen naar het Deense model van cohousing, een concept waarin privacy en nabuurschap samen moeten gaan. Iedereen heeft zijn eigen appartement, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke voorzieningen, van ontmoetingsplek tot klusruimte.

Het zal een monsterklus worden, dat werd de vereniging al snel duidelijk. Er werd een architect gecontracteerd met ervaring in duurzame woonprojecten. Ook kwam er een procesregisseur, specialist in dit soort complexe groepsprojecten. En ook een slimme rekenaar voor de bouwkosten.

In de zomer van 2020 was het feest. Penningmeester Waegemaekers en de zijnen versloegen vijf andere bouwverenigingen in een tender om het recht om de gemeentegrond te mogen kopen en bebouwen. Voor de vaste prijs van zo’n 1,5 miljoen euro is het terrein van ruim 850 vierkante meter van hen.

De bouwwereld draaide toen al op volle toeren. De rente was op weg naar een laagterecord. Ontwikkelaars hadden plannen te over en vochten om personeel en bouwmateriaal. Huizenkopers waren bereid steeds meer te betalen voor de schaarse woningen.

Goedkopere baksteen

Maar eind vorig jaar begon de rente op te lopen. De inflatie schoot omhoog. De Russische inval in Oekraïne ontketende eind februari ook nog eens een ongekende energiecrisis. Zo werd ook dit kleine bouwproject in Arnhem geconfronteerd met de plagen die de bouw in heel Nederland treffen.

Een paar weken na de Russische inval legde de vereniging haar definitieve ontwerp op tafel bij de aannemer, plus een kostenbegroting. Het ontwerp was al wat aangepast, met een extra zevende verdieping op het gebouw. Met de opbrengst van zes appartementen erbij werd het geheel iets goedkoper.

De aannemer kwam al snel terug met zijn oordeel. De prijzen van stenen, glas, hout en ander bouwmateriaal waren nog verder opgelopen: ‘Zo gaat het niet lukken.’

De initiatiefnemers van het cohousingproject in Arnhem, met uiterst links penningmeester Theo Waegemaekers en rechts architect Peter Groot. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hoe nu verder te bezuinigen, vroeg de vereniging zich af. Ja, er is mogelijk nog wel een extra subsidie te vinden, bijvoorbeeld in de hoek van bouwen voor senioren. Maar nee, de vereniging wil bouwen voor alle leeftijdsgroepen, niet alleen voor kapitaalkrachtige ouderen. Ook starters met een eerste hypotheek moeten nog steeds een plek kunnen krijgen.

Misschien kan er nog wat worden bezuinigd op materiaal, zoals dure baksteen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. ‘We zijn natuurlijk gebonden aan de voorwaarden van de gunning’, zegt architect Peter Groot van H2A Architecten, die zich op het bouwterrein bij Waegemaekers heeft gevoegd. ‘Ook de welstandscommissie van de gemeente kijkt mee. Dat is ook goed, want niemand wil terug naar de schrale architectuur van de jaren zeventig.’

Het voorlopige antwoord is het schrappen van de ondergrondse parkeergarage, die eerder werd verplicht door de gemeente. Het nieuwe stadsbestuur wil de parkeernorm voor nieuwbouw terugbrengen van één parkeerplaats per huishouden naar ‘nul’. Dus kan Cohousing Arnhem waarschijnlijk volstaan met een veel kleinere, half verdiepte parkeergarage met 0,3 parkeerplaats per huishouden.

Inmiddels ligt er dat nieuwe ontwerp bij de aannemer, Hendriks Bouw uit Oss. Die is nog druk aan het rekenen, maar kijkt ook naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. De firma heeft zich immers bereid verklaard om het risico van een beperkt aantal onverkochte appartementen voor haar rekening te nemen. Nu staan er nog dertien te koop.

Waegemaekers kijkt nog eens rond op de met houtsnippers bedekte bouwgrond. ‘Het wordt nu heel spannend. Maar we gaan er nog steeds van uit dat we hier iets heel bijzonders kunnen gaan neerzetten.’