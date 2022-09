Ook bij US Open brengt finale het beste in Iga Swiatek naar boven

In tranen ligt de Poolse Iga Swiatek op de baan van het Arthur Ashe Stadium na haar overwinning op Ons Jabeur uit Tunesië in de finale van de US Open. Beeld AFP

Jabeur had de bui vooraf al zien hangen. ‘Iga verliest geen finales’, sprak de Tunesische eerder in de week nadat ze zich had geplaatst voor de eindstrijd tegen Swiatek. Ze kreeg gelijk, tot haar grote teleurstelling. ‘Ik heb het geprobeerd’, klonk ze berustend na afloop van haar, inderdaad, verloren eindstrijd in New York: 6-2, 7-6.

Tien keer winst, één keer verlies. Dat is sinds zaterdag de imposante staat van dienst van Swiatek (21) in partijen waarin de prijzen te pakken zijn. Net als bij haar voorgaande gewonnen finales, verloor Swiatek in het Arthur Ashe Stadium geen set tegen Jabeur. Wel had ze voor het eerst een tie-break nodig om de zege over de streep te trekken.

Indrukwekkend seizoen

In New York stonden de twee beste speelsters van het moment zaterdagavond op de baan. Swiatek, de nummer één van de wereld, heeft dit seizoen de meeste wedstrijden gewonnen. De 28-jarige Jabeur, vanaf maandag ’s werelds nummer twee, is runner-up in die categorie. De Tunesische speelde onder meer de finale van Wimbledon. Swiatek won Roland Garros, zoals ze ook in 2020 deed.

Vooral de Poolse is bezig aan een indrukwekkend seizoen. Swiatek noteerde in het voorjaar een reeks overwinningen die pas bij 37 stopte. Onderweg won ze zes toernooien op rij. In de derde ronde van Wimbledon kwam een einde aan de opmerkelijke zegereeks. Op gras moet Swiatek haar spel nog vinden.

In aanloop naar de US Open kroop de onzekerheid in haar tennis. Bij toernooien in Toronto en Cincinnati werd Swiatek in de tweede ronde uitgeschakeld. Ook op hardcourt voelde ze zich naar eigen zeggen minder op haar gemak.

Swiatek klaagde over de ballen die bij de US Open worden gebruikt. In New York spelen de vrouwen met andere ballen dan de mannen. Swiatek vond ze te kaal, te snel voor haar smaak, maar de afgelopen twee weken bleek ze er aardig mee overweg te kunnen.

Toch haalde Swiatek nooit haar beste niveau in New York. ‘Ze speelt haar B-spel, maar dat is nog altijd geweldig’, zei Chris Evert, voormalig topspeelster en nu commentator.

Psycholoog

‘Ik verwachtte niet veel van dit toernooi’, verklaarde Swiatek bij de prijsuitreiking. ‘Ik heb het hier moeilijk gehad deze weken.’ De afleidingen van New York, het luide publiek en de vele ontmoetingen met bekendheden hadden haar concentratievermogen op de proef gesteld. ‘Ik ben trots dat ik het mentaal aankon’, zei Swiatek, die net als Jabeur met een persoonlijke psycholoog werkt.

In de finale schoot ze uit de startblokken. Jabeur leek aanvankelijk geïntimideerd door het spel van Swiatek. De creatieve slagen waarmee ze de finale had bereikt, lieten de Tunesische nu in de steek. Haar kenmerkende dropshots belandden vaak in het net, waardoor ze was veroordeeld tot langere slagenwisselingen met de stabielere, krachtige Swiatek.

Eenmaal warmgedraaid, kreeg Jabeur haar kansen in de tweede set, maar op bepalende momenten wist de Poolse de kalmte beter te bewaren.

In Swiatek kent het vrouwentennis mogelijk een nieuwe favoriet die langer aan de top kan blijven dan recente voorgangers. De twee jonge finalisten van vorig jaar, winnares Emma Raducanu (19) en Leylah Fernandez (20), kenden sinds hun doorbraak in New York moeite om constant een hoog niveau te halen. Het gold de laatste jaren voor meerdere beloften.

De dominante Swiatek lijkt in dat opzicht een uitzondering. Volgens de Poolse geldt dat ook voor Jabeur, met haar 28 jaar oud een relatieve laatbloeier. ‘We hebben een mooie rivaliteit’, sprak Swiatek. ‘We gaan nog meer van dit soort wedstrijden spelen en, maak je geen zorgen, jij gaat er ook nog wel winnen.’