Ook bij tweede hertelling in Georgia gaan de kiesmannen naar Biden

Lees ook

Justitie VS doet onderzoek naar omkoping in ruil voor presidentiële gratie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek naar een mogelijke misdrijf waarbij geld naar het Witte Huis is gesluisd in ruil voor een presidentieel gratiebesluit, aldus gerechtelijke stukken die zijn ontsloten bij een federale rechtbank. Die bracht dinsdag een bevel met veel zwartgelakte passages naar buiten, waarin een onderzoek werd gelast naar ‘omkoping in ruil voor gratie’.

Republikeinse functionaris: gestolen verkiezingsretoriek moet nu stoppen

‘Dit. Moet. Nu. Stoppen.’ Met die woorden deed een Republikeinse verkiezingsfunctionaris in Georgia dinsdagavond een oproep aan president Trump en Republikeinse senatoren om niet langer te zwijgen over doodsbedreigingen aan het adres van mensen die de Amerikaanse verkiezingsuitslag ratificeerden.

De ondergang van Trump in 600 tweets

Sinds Donald Trump de verkiezingen verloor, zit hij vooral binnen. Op Twitter uit hij zijn emoties. De president slingert heen en weer tussen ontkenning, woede en verdriet. Komt nu de acceptatiefase?