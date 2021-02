Ook Biden wil Assange berechten voor het lekken van staatsgeheimen en verzoekt om uitlevering

Een protest tegen de uitlevering van Julian Assange aan de VS, voor de Britse ambassade in Brussel op 7 december 2020. Beeld AFP

Assange wordt in de VS verdacht van spionage en medeplichtigheid aan de verspreiding van duizenden geheime militaire documenten in 2009, waaronder die over de wandaden van het Amerikaanse leger in Afghanistan en Irak. Hij kan hiervoor 175 jaar celstraf krijgen in de Verenigde Staten.

Op 4 januari van dit jaar besloot de Britse rechtbank dat de 49-jarige Assange niet hoeft te worden uitgeleverd aan de VS vanwege zijn broze gestel. Na ruim tien jaar vervolging en zijn zelfverkozen ballingschap in de ambassade van Ecuador in Londen zou hij geestelijk gesloopt zijn en mogelijk suïcidaal. Toenmalig president Donald Trump zei toen al direct in hoger beroep tegen de uitspraak te willen gaan.

Joe Biden staat onder druk van mensenrechtenorganisaties om de aanklacht te laten varen omdat zij vinden dat hij gewoon journalistiek werk heeft verricht. Met de publicatie van de geheime documenten heeft hij belangrijke misstanden aan het licht gebracht en als journalist mag hij zijn bronnen beschermen. Ook Bidens democratische voorganger Barack Obama vond dat Assange niet vervolgd hoefde te worden vanuit het oogpunt van persvrijheid.

President Trump maakte echter wel direct na zijn aantreden werk van de vervolging van Assange en klaagde hem in 2019 aan wegens het stelen van geheime staatsdocumenten door actief hackers te werven.