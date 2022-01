Ook Belgische prinses wil dat de standbeelden van haar voorvader Leopold II verdwijnen

Een standbeeld van koning Leopold II is beklad door activisten. Beeld EPA

‘Deze beelden’, schrijft de prinses afgelopen weekeinde in een opiniestuk in The Brussels Times, ‘verheerlijken mannen – en ja, het waren allemaal mannen, de blanke overheersers die moordden en de lokale bevolking deden lijden.’

Kort na de dood van de Amerikaan George Floyd in 2020 gingen mensen ook in België de straat op om te demonstreren tegen het systematische racisme dat hen treft, en werden beelden van Leopold II beklad. Begrijpelijk, meent de prinses, want volgens haar gaat het hier niet om triviale symbolen. ‘Waarom zouden mensen van kleur de autoriteiten vertrouwen die monumenten van kolonisatoren en slavenhandelaren gewoon laten staan?’

Haar eigen overgrootoom

Prinses Esmeralda, die zich als journalist vaak uitspreekt over het klimaat en vrouwenrechten, voelt de verantwoordelijkheid om zich bij deze protesten aan te sluiten, omdat het hier gaat over haar eigen overgrootoom. En het houdt volgens haar niet op bij de beelden: België zou zich ook tegenover Congo moeten verontschuldigen voor de ‘misdaden tegen de menselijkheid’ die daar hebben plaatsgevonden.

Leopold II, de koning der Belgen, voerde van 1885 tot 1908 een waar schrikbewind in zijn persoonlijke wingewest Congo, waarbij miljoenen mensen om het leven zijn gekomen. De meest typerende misdaad van deze tijd was het afhakken van handen: om aan te tonen dat zij hun munitie niet verspilden, moesten inlandse troepen bij elk slachtoffer dat zij maakten, de hand afhakken als bewijs dat zij hun dure kogel goed gebruikt hadden.

Spijt is niet genoeg

De Belgische koning Filip stuurde in 2020, naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, een brief naar de Congolese president Félix Tshisekedi, waarin hij zijn diepste spijt betuigde voor dergelijke wandaden. Tegelijkertijd werd een parlementaire commissie opgetuigd die zich buigt over hoe het land om moet gaan met het koloniale verleden.

Volgens prinses Esmeralda is dat niet genoeg: België moet volgens haar alle ‘koloniale nostalgie’ opzijzetten. Ze spreekt van herstelmaatregelen, zoals het kwijtschelden van schulden van de voormalige koloniën, en meent dat Belgische kinderen op school moeten leren dat ‘de welvaart van België is gefinancierd met de verkoop van ivoor, rubber en hout, geplunderd uit de voormalige kolonie’.