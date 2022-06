Ook België worstelt met stikstof: ‘De koeien in mijn stal hebben meer verstand dan de regering’

Johan (links) en Marc Van Roey in de stallen. Hun melkveebedrijf dreigt in de problemen te komen door de extra strenge stikstofmaatregelen die in hun regio worden getroffen. Beeld Rebecca Fertinel

Slapen? Marc Van Roey moet even lachen bij de vraag, want de laatste tijd doet hij geen oog meer dicht. Eén van de oorzaken is misschien de kleine die een half jaar geleden is geboren, maar hij ligt vooral wakker van het stikstofdossier waar ook Belgische boeren mee om de oren worden geslagen.

‘Je wilt er niet aan denken’, zegt hij, ‘maar je doet het toch. Piekeren en tobben. Hoe moeilijk gaan ze het ons maken? Kunnen we het bedrijf houden? En als de regering boeren gaat uitkopen, welk bedrag krijgen we dan? Genoeg om alle schulden af te betalen?’

Van Roey (31) zit samen met zijn ouders in de keuken van de boerderij waar hij is opgegroeid. Overal klinken vogels. Buiten zijn het zwaluwen, vinken en mussen, binnen een koekoeksklok. Als er bezoek komt, probeert een jonge labrador mee naar binnen te glippen; de oude hond weet al beter en blijft op het erf in de schaduw liggen.

Tien jaar zit Van Roey nu in de zaak, die hij samen met zijn ouders runt, en in die periode is er flink uitgebreid. Het bedrijf telt 280 melkkoeien, en ze maken ook hun eigen kaas, maar het probleem is dat het grootste deel van hun grond in het Turnhouts Vennengebied ligt, een regio waar de Vlaamse regering extra strenge stikstofregels wil opleggen. De unieke natuur in deze streek gedijt op arme zandgrond, maar door de neerslag van stikstof wordt de bodem vruchtbaar, waardoor brandnetels en bramen de oorspronkelijke gewassen kunnen verdringen.

Rode lijst

Maar ook in andere delen van het dichtbevolkte Vlaanderen hangen de boeren ferme maatregelen boven het hoofd. Zo is er veel te doen om de ‘rode lijst’ waarop landbouwbedrijven staan die uiterlijk 2025 moeten stoppen. Hier kwam de Vlaamse overheid al in 2014 mee. Na een rekensom (type stallen, aantal dieren, afstand tot een natuurgebied) bleken 134 veehouders zogenoemde piekbelasters te zijn, die hun deuren moesten sluiten.

Er volgden protesten, en nadat het kabinet had besloten dat de lijst toch wel wat korter kon, werd er flink met de gegevens gerommeld, waarna er nog maar 58 bedrijven op de rode lijst stonden. Hiervan zijn er nu 41 over, en er wordt hevig gediscussieerd over de vraag of dat in alle gevallen terecht is.

‘Maar verder zat de overheid jarenlang op haar handen’, zegt milieujurist Hendrik Schoukens (Universiteit Gent). ‘De stikstofproblemen kwamen eigenlijk, net als in Nederland, pas naar boven toen een Belgische milieuclub naar de rechter stapte. Een kippenboer kon niet aantonen dat de uitbreiding waarvoor hij een vergunning wilde geen extra belasting zou vormen voor een nabijgelegen natuurgebied.’

Marc van Roey (links) en zijn vader Johan maken zelf kaas van de melk die hun koeien leveren. Door de stifstofmaatregelen komt hun bedrijf nu in de problemen. Beeld Rebecca Fertinel

De rechter stelde de milieuclub in het gelijk, en sindsdien zijn er bijna geen vergunningen meer verleend. In februari van dit jaar presenteerde de Vlaamse minister Zuhal Demir (Justitie, Omgeving, Energie en Toerisme) trots een stikstofakkoord dat verdere problemen in natuurgebieden moet voorkomen. Haar doelen zijn ambitieus: voor 2030 moet de helft van de natuurgebieden voldoen aan de Europese normen. Om dit te bereiken, worden niet alleen de piekbelasters verplicht uitgekocht, maar moet ook de varkensstapel met 30 procent worden verminderd en komt er een verbod op het uitrijden van mest in natuurgebieden. Daar bovenop moeten zeker 120 andere boerenbedrijven stoppen.

‘Heel ander signaal’

‘De tanker moet worden gekeerd’, zegt Schoukens. ‘Maar dat gaat niet eenvoudig worden, omdat de overheid de afgelopen jaren een heel ander signaal heeft gegeven aan de boeren. Velen kregen gewoon vergunningen om uit te breiden en hebben investeringen gedaan, en nu krijgen ze te horen dat het allemaal toch niet kan.’

Daar heeft de Vlaamse regering geen vrienden mee gemaakt. In februari stonden er ’s morgens vroeg vijftig boze boeren op de stoep bij de Vlaamse premier Jan Jambon. ‘We hebben netjes gewacht tot hij wakker zou zijn’, vertelt Jos Bols, ‘en rond een uur of zeven hebben we beleefd bij hem aangebeld en een brief overhandigd.’

Bols, die bij Van Roey aan de keukentafel is aangeschoven, is gepensioneerd varkensboer en strijdt nu met de Stuurgroep Turnhouts Vennengebied tegen de regeringsplannen. Hij was er ook bij toen minister Demir deze maand naar het dorp Merksplas kwam om de boeren tekst en uitleg te geven. Eén van hen had een galg met een pop aan zijn tractor bevestigd, en een bord met de tekst ‘Demir aan de strop’. Sindsdien krijgt zij permanente politiebescherming. ‘Dat kwam misschien niet goed over’, zegt Bols, ‘maar de bijeenkomst zelf liep helemaal niet uit de hand. Dat werd opgeklopt door de media.’

Emotioneel

‘Mensen zijn emotioneel’, knikt Johan Van Roey, Marcs vader. ‘Maar dit is niet te doen: we werken dag en nacht, en weten niet eens of we nog een toekomst hebben. We willen best meebewegen, maar geef ons dan tijd. Normaal gesproken ploeter je als boer eerst 25 jaar om uit de schulden te komen, daarna begin je te sparen voor je pensioen. Hoe moet dat nu voor mijn zoon? Onze grond is straks niets meer waard: als we geen mest mogen uitrijden, groeit er niets op. Het is alsof je een huis koopt, en ze na een tijdje zeggen dat het weer afgebroken moet worden, waarbij de helft van het hypotheekbedrag wordt vergoed. De andere helft, die moet je zelf ophoesten. En een huis heb je niet meer.’

Van Roey schudt verdrietig zijn hoofd. ‘De koeien in mijn stal hebben meer verstand dan de mensen die zoiets bedenken voor anderen.’