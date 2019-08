Ook Australië doet mee aan missie VS in Straat van Hormuz

De Straat van Hormuz is een smalle waterweg bij Iran waar veel olietankers doorheen varen. In het gebied zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest, zoals de inbeslagname van de Britse tanker Stena Impero door de Iraniërs.

Morrison zei dat het schadelijk is voor Australië als de scheepvaart in het gebied wordt gehinderd, meldt de Australische zender ABC. Hij wees erop dat veel olie die voor zijn land is bestemd via de Straat van Hormuz wordt aangevoerd. ‘Dus het is een potentieel gevaar voor onze economie.’

Eerder heeft het Verenigd Koninkrijk al aangegeven zich bij de Amerikaanse missie aan te sluiten. De relatie tussen de VS en Iran is verslechterd sinds president Donald Trump zijn land terugtrok uit het atoomakkoord met Teheran. Hij heeft ook weer zware sancties opgelegd.

Ook Nederland heeft van de VS het verzoek gekregen deel te nemen aan de missie. Het kabinet heeft nog niet besloten of Nederland een bijdrage kan en wil leveren.