Ook Australië besluit tot diplomatieke boycot Winterspelen in Beijing vanwege behandeling Oeigoeren

Een sculptuur ter ere van de Winterspelen van 2022 in Beijing. Beeld AFP

Australische atleten zullen in februari wel afreizen naar China, maar naar aanleiding van onder meer mensenrechtenschendingen in de noordwestelijke regio Xinjiang gaan er geen regeringsvertegenwoordigers mee.

Overheden sturen doorgaans een omvangrijke delegatie hooggeplaatste diplomaten naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Vanwege de coronacrisis zouden de delegaties in 2022 minder groot zijn dan in voorgaande jaren.

De beslissing van Australië om bij de komende Winterspelen geen diplomatieke delegatie naar China te sturen is volgens Morrison geen verrassing, aangezien de verhouding tussen beide landen de afgelopen jaren aanzienlijk is bekoeld. China en Australië hadden recentelijk nog woorden over Australische wetten tegen buitenlandse inmenging en over de beslissing van Australië om nucleaire onderzeeërs aan te schaffen, aldus de premier.

China liet eerder al gepikeerd weten dat er in het geval van een diplomatieke boycot ‘resolute tegenmaatregelen’ zouden volgen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei deze week in reactie op de Amerikaanse aankondiging van een diplomatieke boycot dat de Verenigde Staten het neutraliteitsprincipe van de sport geschonden hebben.

Genocide

Washington nam de maatregel wegens ‘genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang’, aldus Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki. In die Chinese regio wordt volgens internationale waarnemers de Oeigoerse moslimminderheid onderdrukt en naar heropvoedingskampen gestuurd. China ontkent dat dit gebeurt.

Naast Australië hebben ook Nieuw-Zeeland en Litouwen het Amerikaanse voorbeeld gevolgd. Italië heeft aangekondigd niet over te zullen gaan tot een boycot. Rusland kiest diezelfde positie. Moskou beschuldigt de VS ervan de Spelen te politiseren.

Andere belangrijke Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, moeten nog een besluit nemen. De Britse regering overweegt de officiële aanwezigheid bij de opening van de Winterspelen tot een minimum te beperken, zo meldt de Daily Telegraph.

Alleen de Britse ambassadeur in Beijing zou in dat geval worden afgevaardigd. Binnen de regering-Johnson zou echter nog worden gepleit voor een volledige diplomatieke boycot. Vicepremier Dominic Raab kondigde deze week aan dat hij ‘absoluut’ niet naar de Winterspelen zal gaan. Ook minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zou weg willen blijven.

Hongkong

De Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), een groep van zo’n tweehonderd parlementariërs uit diverse landen, heeft de Britse regering opgeroepen over te gaan tot een diplomatieke boycot van het evenement vanwege de Chinese behandeling van de Oeigoeren en het aanpakken van activisten in Hongkong. Premier Johnson staat onder druk van Conservatieve parlementariërs om verstek te laten gaan bij de Spelen.

Canada zegt over de kwestie in overleg te zijn met de Verenigde Staten. Een andere belangrijke Amerikaanse bondgenoot, Japan, heeft het Amerikaanse voorbeeld nog niet gevolgd. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida zal zijn land een besluit nemen ‘op basis van onze nationale belangen’.

China is de belangrijkste handelspartner van Japan. Indien de Japanse regering tot een diplomatieke boycot van de komende Winterspelen besluit, zal dat komend jaar een schaduw werpen over de 50-jarige viering van de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen.