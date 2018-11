Ook Amsterdam stelt vuurwerkzones in: vanaf volgend jaar alleen nog vuurwerk afsteken op de daarvoor aangewezen plekken

Vuurwerk mag in Amsterdam vanaf de jaarwisseling van 2019-2020 alleen nog op specifiek daartoe aangewezen plekken worden afgestoken. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema donderdag aan de gemeenteraad.

Vuurwerk tijdens de Nieuwjaarsnacht. Beeld ANP

Halsema wil de volgende jaarwisseling toe ‘naar een andere benadering van vuurwerk’, schrijft ze in haar brief. ‘Niet langer zal het overal toegestaan zijn om vuurwerk af te steken, tenzij anders aangegeven.’ In overleg met bewoners, politie en stadsdelen wil de burgemeester specifieke vuurwerkzones gaan zoeken. ‘Het College streeft ernaar om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier terug te dringen’, aldus Halsema, die met haar plan reageert op een voorstel van de Partij voor de Dieren.

Amsterdam volgt hiermee de aanpak van Rotterdam, dat eerder ook al bekendmaakte speciale vuurwerkzones in te stellen. Volgens de burgemeester blijkt uit onderzoeken dat ‘steeds meer mensen voorstander zijn van een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren’.

Niet meer wachten

Halsema geeft in de brief aan dat ze niet langer wil wachten op landelijke besluitvorming. De Tweede Kamer riep eerder in een motie op om een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet mogelijk te maken, maar het kabinet reageerde daar tot nu toe niet op. ‘De burgemeester zal de komende periode samen met de andere G4-burgemeesters lobbyen voor een strengere aanpak van vuurwerk.’

Omdat het instellen van vuurwerkzones gevoelig ligt, wil het Amsterdamse college ‘de Amsterdammer betrekken bij de ontwikkeling’. Zo wil de gemeente een peiling houden om het draagvlak voor een vuurwerkverbod te meten.

Vuurwerkvrije zones

Voor komende Oud en Nieuw gelden de regels nog niet. Wel ‘is het beleid gericht op het stimuleren van mensen om niet meer zelf vuurwerk af te steken’. Daarnaast wil de gemeente het aantal vuurwerkvrije zones uitbreiden, bijvoorbeeld rondom ziekenhuizen, en wordt een groot vuurwerkevenement georganiseerd.