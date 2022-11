Ook Amazonoprichter Bezos belooft meerderheid van fortuin aan goede doelen te doneren

Jeff Bezos spreekt bij een ‘keynote’-sessie als toenmalig ceo van Amazon, in 2019. Beeld AFP

Vooral aan het begin van zijn carrière kreeg Bezos kritiek vanwege de vermeend egoïstische omgang met zijn vermogen. In zijn periode als baas van Amazon bracht hij ondanks vele klachten nooit verandering in de werkomstandigheden bij de online retailer. Lang deed hij relatief weinig aan filantropie en weigerde hij een belofte te doen over het weggeven van zijn geld, al veranderde dat de afgelopen jaren wel al.

Eerder maakten multimiljonairs als investeerder Warren Buffett, Microsoft-oprichter Bill Gates en Bezos’ ex-vrouw MacKenzie Scott vergelijkbare claims over het weggeven van hun vermogen. Magnaat Yvon Chouinard besloot zelfs zijn hele bedrijf Patagonia te schenken aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Buffet en Gates proberen de rijksten op aarde daartoe te zetten met hun campagne The Giving Pledge.

Nu komt Bezos in een interview met CNN alsnog met zijn erewoord. De journalist stelde hem de vraag of hij de meerderheid van zijn vermogen in zijn leven zal schenken aan goede doelen. ‘Ja, dat zal ik doen’, was zijn antwoord.

Dolly Parton

Heel uitgebreid ging de Amerikaan vervolgens niet in op zijn plannen. Bezos zei er zeker van te willen zijn dat zijn donaties een grote invloed hebben. Net zoals het opbouwen van een bedrijf vraagt dat ‘hard werken’ en ‘hele slimme teamgenoten’. Daardoor kost het volgens Bezos tijd om zijn grote plannen in de steigers te zetten.

Bezos heeft sowieso zijn reputatie op het gebied van filantropie aardig weten om te draaien. In 2018 was hij zelfs ‘s werelds grootste donateur aan goede doelen, met voor 2 miljard dollar aan schenkingen. Toch blijft het afwachten wat zijn belofte precies waard is. Eerder zei Bezos zijn hele vermogen te willen investeren in zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin, naar eigen zeggen omdat ‘we naar de ruimte moeten om de mensheid te redden’.

Zondag schonk hij 100 miljoen euro aan zangeres en filantroop Dolly Parton. De miljoenendonatie was een beloning voor een jaarlijks door Bezos en zijn vrouw uitgereikte prijs voor ‘moed en beschaving’.

De zangeres van hits als 9 to 5, I Will Always Love You en Jolene is betrokken bij vele filantropische projecten waarbij zij is betrokken. Haar Dollywood Foundation heeft zich in onder meer ingezet voor milieubescherming, geletterdheid onder kinderen en het tegengaan van vroegtijdige schoolverlating. ‘We weten dat Dolly geweldige dingen met het geld gaat doen’, zei Bezos’ vrouw Lauren Sanchez.

Bezos’ geschatte vermogen fluctueert en is afhankelijk van de waarde van zijn investeringen op de beurs. Hij is geen eigenaar meer van Amazon, maar nog wel grootaandeelhouder.