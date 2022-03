Ook Almere versplintert, PVV nipt tweede • Studenten de grootste in Delft

• De opkomst viel dit jaar tegen: 50,4 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit.

• Lokale partijen zetten hun opmars voort: Leefbaar blijft de grootste in Rotterdam, net als De Mos in Den Haag.

• PvdA is de grootste partij van Amsterdam. In Utrecht komen 15 partijen in de raad.

• Bekijk hier de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente