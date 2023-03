Ooit was hij de ‘redder van het vaderland’, nu wordt Riad Salameh gezien als de grootste boef van Libanon

Riad Salameh, directeur van de centrale bank in Libanon, stampte een financiële sector uit de grond die op het hoogtepunt driemaal zo groot was als de eigen economie van het land. Beeld REUTERS

Jarenlang was iedereen lyrisch over Riad Salameh, al dertig jaar de directeur van de centrale bank in Libanon. Hij werd geroemd als een genie, een tovenaar met cijfers, redder van het vaderland, de beste centrale bankier van de Arabische wereld. Hij kreeg zelfs een Frans paspoort cadeau en de Légion d’honneur, de hoogste staatsonderscheiding van Frankrijk.

Nu is alles anders.

Woensdag wordt de 72-jarige in Beiroet verhoord in een slepend gerechtelijk onderzoek naar hem en zijn jongere broer Raja Salameh. De reeks aantijgingen is lang: verduistering, valsheid in geschrifte, witwassen, zelfverrijking en belastingfraude. Met de zaak zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid, vermoedelijk uit de Libanese staatskas. Omdat het digitale geldspoor kriskras door Europa loopt, zijn onderzoeksrechters in Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Liechtenstein en Zwitserland een eigen onderzoek gestart.

Over de auteur Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet. Hiervoor was hij correspondent Centraal- en Oost-Europa. Hij is auteur van het boek De koerier van Maputo.

Vliegverbod en beslag op bezittingen

De belangrijkste aanklacht is dat de broers een slordige 330 miljoen euro aan commissies opstreken bij de koop en verkoop van Libanese en Europese obligaties. Ze deden dat via het (speciaal daarvoor opgerichte) bedrijf Forry, geregistreerd op naam van Salamehs broer op de Maagdeneilanden. Via een reeks tussenstops (brievenbusmaatschappijen) zouden de miljoenen zijn witgewassen met de aankoop van luxe appartementen in onder meer Frankrijk, België en Duitsland.

Op een groot deel van die bezittingen is beslag gelegd, en Salameh kreeg een vliegverbod aan zijn broek. Hij beweegt zich tegenwoordig door Beiroet met een gevolg van twintig bodyguards. ‘Ik word een dief genoemd, alsof ik een soort Al Capone ben’, zei hij tegen tijdschrift Paris Match. ‘Terwijl ik geen stuiver gestolen heb.’

Ontwerper van ingestort kaartenhuis

Maar wie gelooft hem nog? In zijn eigen land is Salameh het gehate gezicht van de noodlijdende Libanese economie. Sinds het staatsbankroet, drie jaar geleden, gaat het pijlsnel heuvelafwaarts. Een doorsnee salaris – vier jaar geleden het equivalent van 400 euro per maand – is door de gierende inflatie 6 euro waard. Omdat de koersen per uur verder kelderen, prijzen winkeliers hun producten nu in dollars.

Van dit ingestorte kaartenhuis is Salameh de ontwerper. Het systeem dat hij bedacht, stamt uit de jaren negentig en was uit nood geboren. Immers: Libanon produceert bijna niks en importeert bijna alles, waardoor het voortdurend verlegen zit om dollars. Salameh loste dat op met een constructie die de Wereldbank inmiddels betitelt als zwendel (‘ponzifraude’).

Een failed state

Hij stampte een financiële sector uit de grond die op het hoogtepunt driemaal zo groot was als de eigen economie. Investeerders kregen woekerrentes aangeboden in ruil voor het openen van een dollarrekening. Met deze dollars (en die van gewone spaarders) hield Salameh de wisselkoers kunstmatig laag, met als gevolg dat de waarde van de munt geen enkel verband meer hield met de reële economie.

Puissant rijke Libanese zakenlieden, wonend in het buitenland, stuurden zoveel dollars naar huis dat er altijd ‘nieuw’ geld in omloop was. De gewone burger had niet door dat hij in een zeepbel leefde. Nu de bel is geknapt, kan hij niet meer bij zijn spaargeld. Van een middeninkomenland is Libanon een failed state geworden. Ironisch genoeg wordt Salameh voor deze ‘ponzifraude’ niet vervolgd.

Lijntjes naar politieke kopstukken

Een directeur van de centrale bank wordt meestal geacht enige afstand te houden tot de dagelijkse politiek. Maar in Libanon is Salameh uitgegroeid tot de zonnekoning in een netwerk van sjoemelbanken, loyale tv-kanalen en oligarchen. Er lopen lijntjes naar bijna alle politieke kopstukken. Toen de crisis uitbrak, liet hij zijn zoon in het grootste geheim 8,2 miljard euro uit de kas van de centrale bank overmaken naar een reeks commerciële banken, die het geld vervolgens het land uit sluisden. Diefstal op klaarlichte dag, zeggen critici. ‘Hij is niet langer het hoofd van de centrale bank, maar de accountant voor de maffia’, zo zei parlementslid Jamil al-Sayyed.

Illustratief was een moment vorige maand, toen minister-president Najib Mikati een aantal huiszoekingsbevelen tegenhield in een lopend onderzoek naar drie zakenbanken die met Salameh onder één hoedje zouden hebben gespeeld. Mikati (tegen wie een justitieel onderzoek loopt in Monaco) is behalve premier ook multimiljonair. In het justitieel onderzoek dook een transactie op van 14 miljoen, overgemaakt naar Salamehs broer Raja. Afzender: Mikati. Wat hij daarvoor terugkreeg, is onduidelijk.

‘We vechten tegen een systeem van straffeloosheid’, zo zei jurist en anticorruptie-activist Wadih Akl tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. De 43-jarige Akl is een van de drijvende krachten in de juridische veldtocht om Salameh achter de tralies te krijgen. Hij is zelf lid van de partij Vrije Patriottische Beweging (FPM), maar die betaalt volgens hem niet mee. ‘Ik doe het allemaal pro bono.’

Internationale steun verkruimelt

Aan de telefoon legt Akl uit dat hij geen enkel vertrouwen heeft in de Libanese rechtsgang, omdat de meeste rechters bij Salameh in de broekzak zitten. ‘Hij zit er al zo lang dat hij belastende informatie heeft over iedereen. Ik vertrouw op de Franse en Duitse justitie.’ Salameh genoot decennialang bescherming in Parijs en Washington, maar die steun lijkt nu te verkruimelen.

De Europese Unie heeft een sanctiemechanisme klaarliggen, waarmee het net rond Salameh zich verder kan sluiten. De Verenigde Staten – bij wie het bankroete land aan het infuus ligt – beseffen dat het bewijs tegen hem politiek explosief is geworden. ‘We zijn er nog niet uit of hij de handgranaat op tafel is, of alleen de pin daarin’, aldus een anonieme Amerikaanse diplomaat in de Financial Times. Hoe dit zal aflopen? Met uitlevering door Libanon, zegt Akl hoopvol. Het zou het einde van een tijdperk betekenen. En het einde van de zonnekoning.