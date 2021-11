Ooit held van de revolutie, nu autoritair staatshoofd: Ortega wint ‘schijnverkiezingen’ in Nicaragua

Straatbeeld Managua, hoofdstad van Nicaragua: een rij t-shirts met beeltenissen van revolutionaire leiders, onder wie Daniel Ortega. Beeld Getty Images

Terwijl de stembusgang in Nicaragua zondag gaande was, bestempelde de Amerikaanse president Joe Biden het geheel als ‘pantomime’, een toneelstuk waarvan de uitkomst al vaststond. Met democratie hadden de presidentsverkiezingen in het Midden-Amerikaanse land inderdaad weinig te maken. President Daniel Ortega stond slechts één resultaat toe: een voortzetting van zijn macht. Sinds juni liet hij zo’n veertig oppositiepolitici, activisten en journalisten arresteren, onder hen zeven presidentskandidaten die nog steeds vastzitten.

Ook wachtte hij de uitslag niet af om al conclusies te verbinden aan de verkiezingen. Die waren een ‘overwinning op terrorisme’, stelde hij zondag nadat hij zijn stem had uitgebracht. ‘Vandaag verzetten we ons tegen hen die terrorisme promoten, die oorlog financieren, die angst zaaien.’ Hij noemde zijn tegenstanders ‘demonen die tegen vrede zijn, die kiezen voor geweld’. Met die ‘demonen’ achter slot en grendel of uitgeweken naar Costa Rica, en Ortega’s ordetroepen in groten getale aanwezig op straat, verliep de dag zonder incidenten.

Maandag maakte het electoraal hof de voorlopige uitslag bekend. Een formaliteit: president Ortega kreeg, met de helft van de stemmen geteld, zo’n 75 procent steun. Een handjevol andere kandidaten dong mee naar het presidentschap, stuk voor stuk bondgenoten van de regerende Sandinistische partij en geen serieuze uitdagers.

Volgens de lokale organisatie Urnas Abiertas (Open Stembussen) kwam minder dan 20 procent van het electoraat opdagen. Vanuit buurlanden, de VS en Europa regende het kritiek. De transformatie is sinds zondag compleet, stelde de Europese Unie in een verklaring: ‘Nicaragua is verworden tot een autocratisch regime.’ Schaarse felicitaties kwamen onder andere uit Rusland en Venezuela.

Linkse held

Eind jaren zeventig was Daniel Ortega een linkse held, een moedige marxistische guerrillastrijder die in 1979 een eind maakte aan het schrikbewind van de Somoza-dynastie. Zijn Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), vernoemd naar de Nicaraguaanse vrijheidsstrijder Augusto Sandino, wist na een decennialange strijd de dictator Anastasio Somoza te verdrijven.

Ortega regeerde van 1980 tot 1990, toen hij tijdens verkiezingen verloor van de beroemde journalist Violeta Chamorro (wiens dochter dit jaar meedong en al maanden in huisarrest zit). Vanuit de oppositie bleef Ortega in de jaren daarna een invloedrijk politicus. In 2007 keerde hij met de FSLN terug aan de macht. Nu hij begint aan zijn vierde termijn geldt hij als een van de langstzittende staatshoofden van Latijns-Amerika. De revolutionair is verworden tot datgene waar hij ooit tegen vocht. Het enige ideaal dat nog stevig overeind staat is zijn hang naar macht, een verlangen dat hij deelt met zijn vrouw, geestverwant en vicepresident Rosario Murillo (70).

Ortega en Murillo ontmoetten elkaar in 1978 toen hij in ballingschap in Costa Rica verbleef. In 2005 trouwden ze, sinds 2007 regeren ze samen. Murillo toonde haar onvoorwaardelijke trouw toen eind jaren negentig haar dochter Zoilamérica, kind uit een eerder huwelijk, stiefvader Ortega beschuldigde van seksueel misbruik. Murillo schaarde zich achter haar geliefde en zei zich te schamen voor haar dochter. Velen in Nicaragua beschouwen Murillo als de toekomstige troonopvolger van Ortega.

Het echtpaar toonde in 2018 al het geweld niet te schuwen om elke kritiek de kop in te drukken. Studentenbewegingen eisten verandering en vooral jongeren gingen massaal de straat op. Ortega stuurde leger en politie op de protesten af. Zijn ordediensten openden het vuur op de vreedzame demonstraties, zeker driehonderd mensen kwamen om.

Sindsdien nam Ortega’s regerende partij meerdere wetten aan die critici bestempelen als met het buitenland heulende staatsvijanden. De voornaamste oppositieleiders zitten vast of zijn het land ontvlucht. Ortega lijkt zijn groeiende internationale isolement voor lief te nemen. Eerdere economische sancties van de EU en de VS maakten geen enkele indruk. Deze zondag bewees zijn gelijk: repressie werkt, Daniel Ortega is ook de komende vijf jaar president van Nicaragua.