Ooit geliefd, later gehaat: de wereld van Robert Gabriel Mugabe in 12 foto’s

Robert Mugabe leverde in 1980 de AK-47 in om regeringsleider te worden. In de ruim drie decennia dat hij de scepter zwaaide over Zimbabwe, drukte de voormalige guerrillaleider zijn stempel op het jonge land. Bekijk hier in twaalf foto’s de wereld van de man die ooit geliefd was, maar later intens gehaat werd door een groot deel van zijn eigen volk.

Een man maakt een pad schoon op een vuilnisbelt in Harare. Veel Zimbabwanen die juichten toen Mugabe in 2017 door het leger werd afgezet, zeggen dat het land er nu economisch nog slechter aan toe is. Zimbabwe werd onder Mugabe geteisterd door een hyperinflatie. Beeld AP

Blijdschap in november 2017 als parlementsvoorzitter Jacob Mudenda een brief voorleest van Mugabe dat hij aftreedt als president. In Harare demonstreerden in de dagen daarvoor tienduizenden om het vertrek van Mugabe af te dwingen. Onder druk van het leger gaf Mugabe na 37 jaar premier- en presidentschap de macht uit handen. Beeld EPA

Met intimidatie en geweld wisten Mugabe en zijn machtige partij Zanu-PF de macht te behouden. Aanhangers van de oppositie zochten in 2008 bescherming bij de Amerikaanse ambassade in Harare tegen gewelddadige acties van leden van Zanu-PF. De oppositiepartij MDC won toen de verkiezingen, maar Mugabe wist toch president te blijven. Beeld AFP

Een van de weinige politici die Mugabe in het nauw wisten te brengen, was oppositieleider Morgan Tsvangirai van de MDC Hij won in 2008 meer stemmen dan Mugabe bij de presidentsverkiezingen. Er was een tweede ronde nodig. Maar Tsvangirai trok zich terug, onder meer vanwege gewelddadige acties en intimidatie van Mugabes aanhangers tegen leden van de MDC. De president won vervolgens met gemak de tweede ronde. Beeld EPA

Als een van 's werelds langst regerende staatshoofden zag Robert Mugabe in 37 jaar presidenten en premiers komen en weer vertrekken. Zo maakte hij maar liefst zeven Amerikaanse presidenten mee, tussen 1980 en 2017. Hier wacht hij totdat hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties mag toespreken in 2006. Beeld REUTERS

De Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela wordt in 1998 bij een bezoek aan Zimbabwe begroet door zijn collega Mugabe. Veel zwarte Zuid-Afrikanen zagen de succesvolle guerrillastrijd van Mugabe tegen het blanke minderheidsbewind van Ian Smith als een inspiratiebron voor hun eigen strijd tegen het apartheidsbewind. Beeld Reuters

Een van de meest gehate medestanders van Mugabe was zijn tweede vrouw Grace. De president trouwde met haar in 1996. Ze kwam in het nieuws vanwege haar luxe levensstijl, in een land waar de bevolking verpauperde door de economische chaos, maar ook omdat ze werd genoemd als een potentiële opvolger van Mugabe. Beeld AP

Mugabe, toen nog premier, groet aanhangers tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Harare in 1985. Hij was in die jaren nog mateloos populair. Bij de verkiezingen, de eerste sinds het uitroepen van de nieuwe staat Zimbabwe in 1980, boekte Mugabe een grote overwinning. Beeld AP

Amper een jaar in functie als premier, ontvangt Mugabe in maart 1981 de Britse premier Margaret Thatcher en haar man Denis. De machtsoverdracht in 1980 onder Britse toezicht aan Mugabe en zijn medestrijder Joshua Nkomo, maakte een einde aan de jarenlange en bloedige guerrillaoorlog. Rhodesië, een voormalige Britse kolonie, werd omgedoopt tot Zimbabwe. Beeld AP

Mugabe in 1976 in Zwitsersland met de andere leider van de strijd tegen het blanke minderheidsbewind, Joshua Nkomo. Ze onderhandelen voor een politieke oplossing van het conflict. Nkomo werd na de machtsoverdracht in 1980 eerst minister en later vicepresident. Het tweetal kreeg in die jaren ruzie. Nkomo stierf in 1999. Beeld AP