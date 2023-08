Ooit droegen ze bij aan de ‘tropische sfeer’, nu stopt gemeente Groningen met het uitbaten van zonnebanken

Beeld Getty

De gemeente Groningen stopt per 1 september met het uitbaten van zonnebanken. Het lijkt een nieuwsbericht uit de vorige eeuw, maar het verscheen onlangs op de website van het gemeentelijk sportloket. ‘Het gebruik van zonnebanken’, staat er, ‘past niet niet binnen een visie die gericht is op levenslang bewegen en een gezonde levensstijl’.

Al zo’n dertig jaar lang staan de acht gemeentelijke zonnebanken verspreid over de stad: vier in sportcentrum Kardinge, twee in het Helperzwembad en twee in zwembad De Parrel. Een vaste groep zonaanbidders genoot er met volle teugen van, vertelt een medewerker van de gemeente. Maar daaraan komt nu dus een eind.

Het in Groningen heersende ‘tropisch gedachtegoed’ zorgde in de jaren negentig voor de komst van de zonnebanken, zegt Marcel Dieterman, manager bij gemeentelijk sportloket Sport050. De gemeente bouwde een golfslagbad, met een subtropisch gedeelte. ‘Dat was destijds hot’, aldus Dieterman. ‘Die zonnebanken droegen bij aan de tropische sfeer.’

Hoewel in de loop der jaren steeds duidelijker werd hoe schadelijk zonnebanken zijn, bleven de Groningse exemplaren rotsvast op hun plek. Af en toe verwisselde de gemeente de lampen, verder gebeurde er weinig. ‘We zijn geen zonnestudio met kanonnen en spuitcabines’, zegt Dieterman. ‘Het was geen enorme moneymaker voor ons. Maar veel gasten vonden het wel lekker en aangenaam.’

Eens in de zoveel tijd kwam bij ambtenaren de discussie op of de gemeentelijke kunstzon niet moest verdwijnen. Maar telkens won ‘de Groningse nuchterheid’ het. Dieterman: ‘Dan zeiden we tegen elkaar: ze staan niet in de brand, dus toe maar.’

Kankerverwekkend

Volgens Dieterman ‘veranderen er wel wat dingen in de wereld, dus ook in Groningen’. Toen dit jaar duidelijk werd dat de zonnebanken aan vervanging toe waren, deed de gemeente eerst ‘desk research’. Daaruit bleek wat de Wereldgezondheidsorganisatie al in 2009 concludeerde: zonnebanken kunnen kankerverwekkend zijn. En huidkanker is in Nederland een groeiend probleem: in 2022 werd de ziekte bij ruim 83 duizend mensen vastgesteld.

In plaats van het stilzwijgend afvoeren van de zonnebanken koos het sportloket naar eigen zeggen voor ‘transparantie naar de klanten toe’, en plaatste een uitgebreid nieuwsbericht over de beweegredenen. ‘Een gebruinde huid is een beschadigde huid’, staat daarin. ‘Blijkbaar is ooit het ideaalbeeld ontstaan dat een zongebruinde huid mooi en vitaal is, maar dat klopt niet.’

‘Achteraf gezien hadden we dit besluit misschien eerder moeten nemen’, zegt Dieterman. Lachend: ‘Mensen zullen nu wel weer zeggen dat Groningen achterloopt.’