Ooggetuigen over de schietpartij in Utrecht: sfeer ‘onrustig’, maar niet angstig

Politiediensten op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Beeld Raymond Rutting

Jimmy de Koster woont vlakbij de plaats waar het incident gebeurde, zegt hij tegen RTV Utrecht. Volgens hem werd er meerdere keren geschoten: ‘Ik kwam van m’n werk vandaan toen het gebeurde. Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie keer ‘pang, pang, pang’. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer ‘pang, pang, pang’, en die gasten laten die vrouw weer los.’

Aan de Trumanlaan werden tussen 13.00 en 14.00 invallen gedaan door de politie, hoewel onduidelijk is waarom. Verslaggever Margriet Oostveen was ter plaatse. ‘De politie was duidelijk bezorgd. Iedereen heeft op de radio te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven.’ Toch was de stemming op straat niet paniekerig. ‘Ik zag nog steeds mensen fietsen, maar het werd wel steeds rustiger. Ook het openbaar vervoer reed niet meer.’

Volkskrantverslaggever Robert van Gijssel reed rond 14.00 uur langs het Leidsche Rijn Centrum. ‘Bij een bushalte was de weg afgesloten. We werden gesommeerd door te rijden.’ Bij de bushalte was één auto van de weggehaald en stonden meerdere zwaarbewapende militairen. ‘De deuren stonden wijd open en de militairen spraken met de bestuurder.’ Ook kon hij zijn zoon (13) niet van school halen: die bleef tot 13.00 uur dicht. ‘Ouders moesten zich melden bij de ingang waar een medewerker van de school staat. Je werd geacht de naam van je kind te noemen.’

De tram waar vanmorgen de schietpartij plaatsvond. Beeld Raymond Rutting

Tafeltennissen

Anne Mulders (22) studeert journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Ze was op de Uithof toen ze het nieuws hoorde. ‘Als journalistiekstudenten hebben we natuurlijk alle pushberichten aan staan, dus we hoorden het nieuws vrij snel.’ Ze is wel ‘een beetje gespannen’, zegt ze. ‘Ik was wel rustig, tot je ziet dat iedereen er toch erg mee bezig is. Het is de kunst om het hoofd nu koel te houden.’ Volgens Mulders is er net politie gearriveerd. ‘Er wordt omgeroepen dat alleen de hoofdingang nog open is. Het advies is niet naar buiten te gaan.’ Zelf zit ze met zes anderen in een klaslokaal het nieuws af te wachten, samen met de docenten.

Aan de andere kant van de stad, bij de Tichelaarslaan, werd eerst gemeld dat de vluchtauto daar was gevonden. Ook daar mogen de mensen niet meer naar buiten. Volgens Tilly Jansen (60), docent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (pal naast de Tichelaarslaan) is de sfeer ‘onrustig’, maar niet angstig. ‘Veel mensen zijn gewoon aan het werk of in gesprek, studenten staan hier te tafeltennissen.’ Volgens haar is Oudenoord de enige locatie van de HKU die nog open is, de andere twee zijn gesloten. Studenten en docenten moeten wegblijven van de ramen wegens explosiegevaar.