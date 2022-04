Ooggetuigen melden executies honderden burgers door Malinese leger

Soldaten rijden over de Boulevard de l'Independance in Bamako, de hoofdstad van Mali, na de militaire coup van 2020. Na de staatsgreep maakten Russische huurlingen hun intrede in het land. Beeld Getty Images

Human Rights Watch (HRW) noemt het de ergste gruweldaad in het decennialange conflict tussen het Malinese leger en de jihadisten en roept de Malinese regering op een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei op Twitter dat de VN-missie toegang moet krijgen tot het gebied.

Het Malinese ministerie van Defensie meldde vrijdag zelf dat er 203 terroristen waren gedood en nog eens 51 terroristen waren opgepakt bij een militaire operatie. Doelwit van de operatie was een bijeenkomst van een extremistische terreurgroep. Volgens HWR zouden nog veel meer mannen zijn opgepakt en vermoord, vermoedelijke terroristen, maar voornamelijk burgers. Ook zouden Russische soldaten betrokken zijn bij de executies. Vorig jaar besloot Mali in zee te gaan met de omstreden Russische huurlingengroep Wagner.

Russische huursoldaten

Negentien getuigen vertelden aan HRW-onderzoekers dat er op 27 maart op de veemarkt in Moura een vuurgevecht ontstond tussen jihadisten en Malinese militairen. De stad werd omsingeld en honderden mannen werden meegenomen. Een deel van hen is vrijgelaten, maar naar schatting zijn er zeker 300 mannen geëxecuteerd. Hun lichamen zijn volgens getuigen verband of begraven.

Verschillende ooggetuigen omschreven de aanwezige soldaten als witte mannen die geen Frans spraken. Het zou gaan om Russische huurlingen, waarvan er volgens het Amerikaanse leger enkele honderden aanwezig zijn in het land. Mali ontkent dat. De regerende junta zei in december dat er enkel Russische trainers waren gearriveerd als onderdeel van een bilaterale overeenkomst met Rusland.

Corinne Dufka, directeur van HRW in de Sahel-regio waar Mali onder valt, houdt de Malinese overheid verantwoordelijkheid voor deze gruweldaden. ‘Ongeacht of de moorden zijn gepleegd door gelieerde buitenlandse soldaten’, schrijft Dufka in een verklaring.

Conflictgebied

Moura, een stad met circa 10 duizend inwoners in het midden van Mali, is sinds 2015 het middelpunt van het conflict tussen het Malinese leger en de jihadisten. De moorden in Moura zijn onderdeel van een recente piek in geweld in het land. Vorige maand zouden de extremisten, die worden gelinkt aan de Islamitische Staat, honderden burgers hebben vermoord bij terroristische aanslagen in de oostelijke Menaka-regio. HRW zegt ook daar onderzoek naar te doen.